Vrije meningsuiting in westerse stijl: bommen, aanslagen en muilkorven

🕔 05.jul 2017

Nieuwszender Al Jazeera vecht opnieuw voor zijn leven. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Saoedi-Arabië en Bahrein eisen dat de Qatarese zender op zwart gaat.

In november 2001 werd een gebouw van Al Jazeera in het Afghaanse Kabul gebombardeerd door de Amerikaanse ‘bevrijders’. Op 8 april 2003 werd het kantoor van Al Jazeera in Bagdad geraakt; tegelijkertijd bombardeerden de Amerikanen ook het gebouw van Aboe Dhabi TV.

De zender was het Westen – o.a. Amerika, Engeland, Frankrijk – een doorn in het oog omdat het zowel het westerse standpunt als de stem van de lokale bevolking liet horen. Zo toonde Al Jazeera, tot woede van de Amerikanen en Engeland, beelden van militaire én burgerslachtoffers van Amerikaanse bombardementen.

De buurlanden van Qatar riepen, enkele weken na een ontmoeting met Donald Trump, een boycot uit tegen Qatar. Op de waslijst met eisen staat onder andere dat Al Jazeera stopt met nieuws maken.

Al Jazeera ziet de eis als een poging de vrije meningsuiting de kop in te drukken: “We hebben het recht om journalistiek op een professionele manier te beoefenen en weigeren te buigen voor de druk die ons bereikt vanuit overheden of andere autoriteiten.”

“Elke oproep om onze nieuwskanalen te sluiten of de toegang ertoe te blokkeren, is een poging om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken en het recht op informatie de kop in te drukken”, zegt het medium.