Vreemde exoplaneet ontdekt

🕔 07.jul 2017

Dankzij een satelliet van de gigantische VLT-telescoop in Chili werd een unieke exoplaneet ontdekt. Dat deelt de Europese Zuidelijke Sterrenwacht ESO mee, schrijft HLN.be.

De SPHERE van de VLT stootte op een planeet die ongeveer 385 lichtjaar van ons is verwijderd. Ze heeft zes tot twaalf keer de massa van Jupiter. Met een temperatuur van 1.000 tot 1.400 graden Celsius is het hemellichaam behoorlijk warm.

De planeet lijkt te zijn gehuld in een zeer stoffige atmosfeer met dikke bewolking, en draait om een hete, jonge ster die verrassend snel om haar as wentelt. De ster lijkt niet omringd te zijn door een schijf van puin, wat volgens de ESO merkwaardig is voor haar leeftijd. Het ontbreken van deze schijf roept de vraag op hoe de planeet überhaupt is ontstaan.

Eén mogelijkheid is dat de planeet zich heeft gevormd in een schijf van gas en stof, waarna interacties met andere planeten ervoor hebben gezorgd dat ze in haar huidige wijde omloopbaan terechtkwam. Maar het is ook denkbaar dat de ster en de planeet samen zijn gevormd als een soort dubbelster, waarin de zwaarste van de twee zijn lichtere soortgenoot ervan heeft weerhouden om voldoende materie te verzamelen om een echte ster te worden.

De ontdekking van de planeet biedt astronomen de mogelijkheid om de samenstelling en verdeling van wolken in zijn atmosfeer te onderzoeken, en theorieën over het ontstaan, de evolutie en de fysica van exoplaneten te toetsen, zegt de ESO.(HLN.be)