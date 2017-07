Voorzichtig in de zon: deze lichaamsdelen verbranden het snelst

🕔 05.jul 2017

Dat we ons goed moeten insmeren voor we in het zonnetje lopen, weten we intussen. Maar toch durven af en toe nog gemene rode plekken opduiken na een dagje op het strand. Welke stukjes huid vergeten we het vaakst en geven we beter wat extra aandacht? Dermatologen en dokters geven advies.

“Via lichaamsdelen die vaak aan zon worden blootgesteld – zoals de nek en het hoofd – ontstaat het vaakst kanker,” legt Orit Markowitz uit, assistent-professor dermatologie. “Andere typische plekken zijn de haarlijn, lippen en oren, waar we vaak vergeten om ook zonnecrème te smeren.”

“Het meeste onbeschermd contact met de zon gebeurt in het dagelijks leven. Die korte momenten dat we zonder zonnecrème rondlopen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de schade door de zon die we oplopen in ons leven. Misschien zelfs meer dan dagen dat we op het strand liggen – wanneer we er wél aan denken om uitgebreid te smeren,” legt biochemicus Karmin Hermoni uit.

Rimpels op de borst

De plekjes die wel wat meer aandacht kunnen gebruiken zijn de borst en de schouders, tipt dermatoloog Jennifer A. Stein: “In de zomer dragen vrouwen tops met blote schouders en bikini’s, waarmee ze schouders en borst makkelijker blootstellen aan de zon. De dunne huid op je borst is vergelijkbaar met die van je gezicht, waardoor ze snel beschadigd raakt. Het is één van de grootste oorzaken van rimpels op je borst als je ouder wordt. De zon schijnt er recht op, en het maakt de huid dunner.”

Beschermende kledij

Zoveel mogelijk de felle zon mijden, regelmatig smeren en een hoed dragen zijn goede manieren om schade door de zon in te perken. Maar Stein tipt ook nog om speciale beschermende kledij te dragen. “Er wordt allerlei beschermende kledij tegen de zon gemaakt tegenwoordig, die de UV-stralen zoveel mogelijk tegenhouden.

Het werkt veel beter dan zonnecrème, je hoeft minder te smeren en het is helemaal niet te warm om te dragen.” “UPF” is een label in kledij dat wijst op de Ultraviolet Protectie Factor, en aangeeft hoe goed het beschermt tegen de zon.

Volgens Europese normen is een kledingstuk met een UPF hoger dan 30 ‘uv-beschermende kledij’, materiaal met een UPF hoger dan 40 is ‘uv-ondoorlaatbaar’. Hoe dichter een stof geweven is, hoe beter ze beschermt. Zo zal katoen minder goed beschermen dan polyesther. (HLN.be)