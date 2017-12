Voortvluchtige gewelddadige rover aangehouden door A-Team

Het Arrestatie Team (AT) van de politie heeft op maandag 18 december Clyde N. alias ‘Sheik’ aangehouden. De man wordt ervan verdacht met vier of meerdere kompanen in de avond van zondag 19 november een gewapende beroving bij een Sportcafé op de kruising van de Munder- en de Kwattaweg te hebben gepleegd.

Onder bedreiging van vuurwapens werden de ondernemer en de kassierster beroofd van bel- en kraskaarten en een geldbedrag. Ook de schoudertas van de vrouw met vreemde valuta werd meegenomen. Na de daad liepen de rovers naar buiten, rukten een halsketting van een klant weg en verlieten de plek in een grijs gelakt voertuig.

Een medewerker van een speciale eenheid zette de achtervolging in en schoot op het voertuig om hen tot stoppen te dwingen. De bestuurder die met een hoge snelheid reed om aan de aanhouding te ontkomen, veroorzaakte daarbij een aanrijding met twee voertuigen en botste vervolgens tegen een schutting. De rovers stapten uit het voertuig en renden verschillende richtingen op.

Het levenloos lichaam van de bestuurder Roche de Link (28) werd bij aankomst van de gemengde eenheden met verwondingen in het voertuig aangetroffen. Roche bleek een bekende van de politie te zijn.

De auto waarmee de rovers de daad hebben gepleegd, is vermoedelijk van diefstal afkomstig. De kentekenplaten die bevestigd zijn op het voertuig bleken eerder te zijn gestolen van een voertuig dat in de omgeving van het Academisch Ziekenhuis was geparkeerd. De aangifte hiervan is op 31 oktober gedaan.

‘Sheik’ is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten die belast is met het onderzoek, meldt de PR van het KPS.(GFC)