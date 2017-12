Voorlopig geen vrede in Midden-Oosten: vredesproces met Amerikaanse stap duurzaam verstoord

🕔 10.dec 2017

Zeventig jaren liepen Amerika en de rest van de wereld op eieren in het Midden-Oosten. Daar kwam de afgelopen week een einde aan toen de VS besloot Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël. Het gevolg was precies waar de hele wereld zeven decennia bang voor was: de lont in de Levant is aangestoken en iedereen houdt de adem in voor de mogelijke ontploffing.

Het probleem ontstond rond de Tweede Wereldoorlog. Vanwege de Jodenhaat en daaruit vloeiende vervolging in Europa wilden Joden een eigen land, waar zij veilig zouden zijn.

In 1947 werd Palestina door de Verenigde Naties verdeeld in een Palestijns en een Israëlisch deel. De nieuwe staat Israël plakte vervolgens steeds meer Palestijns land aan zijn grondgebied.

Vanaf 1948, na de Arabisch-Israëlische oorlog, was Jeruzalem verdeeld in het Joodse West-Jeruzalem en het Palestijnse Oost-Jeruzalem.

En toen Israël in 1967 Oost-Jeruzalem bezette, weigerde de wereld de “hereniging” van de twee stadsdelen te erkennen, evenals de inname van andere delen van Palestina.

Nu Amerika de facto de Israëlische bezetting van Oost-Jeruzalem eindelijk – na een jaar of 70 – heeft geaccepteerd, reageren pro-Palestijnen over de hele wereld woedend.

In het Midden-Oosten, Azië en Europa gingen enorme massa’s in protest de straat op. In Parijs riepen demonstranten op tot een boycot van Israël.

Face à face tendu à #Paris après l’arrivée de militants pro israéliens à #République #Paris pic.twitter.com/cGBRd7apH0 — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 9 december 2017

Palestijnse actievoerenden werden in Jeruzalem door de Israëlische politie bestookt met verdovingsgranaten.

De Palestijnse verzetsbeweging Hamas en het Israëlische leger bestookten elkaar met raketten; daarbij vielen doden en gewonden, waaronder zes Palestijnse kinderen.

Vriend en vijand van de VS zijn het over één ding eens: het uiterst moeizaam verlopende vredesproces in het Midden-Oosten is met de Amerikaanse stap duurzaam verstoord.