Voorlichtingsdag over kanker in Moengo

🕔 24.jun 2017

De stichting Nooit Alleen organiseert vandaag in samenwerking met BOJ HAIR and BEAUTY een voorlichtingsdag over kanker in Moengo. Deze voorlichtingsdag wordt georganiseerd in aanloop naar de Hair & Beauty Vakbeurs op 1 en 2 juli in de Congreshal.

Specialisten verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo zullen praten over onder andere de mogelijke symptomen van kanker en de verschillende behandelwijzen. De lokale arts zal het hebben over kanker in zijn algemeenheid.

Volgens Claudia Castelen probeert de stichting mensen bewust te maken van kanker en haar gevolgen. De stichting probeert hiermee deze ziekte uit de taboesfeer te halen, daar het eenieder kan overkomen.

De districtscommissaris van Marowijne ondersteunt het project.(GFC)