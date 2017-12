Voorkom vitamine E-tekort

Vitamine E is een belangrijke vitamine en levert een bijdrage als antioxidant. In dit artikel lees je hoeveel vitamine E je dagelijks nodig hebt en in welke voeding vitamine E voorkomt. Ook vind je meer informatie over de gevolgen van een vitamine E-tekort.

Vitamine E ofwel tocoferol is een in vet oplosbare vitamine. Vitamines die in vet oplosbaar zijn komen voornamelijk voor in voedingsvetten. Het lichaam kan deze vitamines gedeeltelijk opslaan, maar het is belangrijk er voldoende van binnen te krijgen via voeding.

Vitamine E is een belangrijke antioxidant: het beschermt het lichaam tegen vrije radicalen, die de cellen en weefsels van het lichaam kunnen beschadigen. Verder speelt vitamine E een rol bij de stofwisseling in de cellen.

Vitamine E-tekort: symptomen en gevolgen

Voor zover bekend komt een vitamine E-tekort in Nederland zelden voor. In zeldzame gevallen kan een tekort aan vitamine E ontstaan bij problemen met de opname van voedingsstoffen. Ook zijn er volgens de Gezondheidsraad (2009) aanwijzingen dat de inname van vitamine E mogelijk te laag is bij 16 tot 27 procent van de 2- tot 6-jarige kinderen. Wat de gezondheidseffecten van dit mogelijke vitamine E-tekort zijn, is echter onbekend.

Toch is het goed om op je voeding te letten; een teveel aan vitamine E is in principe niet schadelijk, maar een vitamine E-tekort kan tot ernstige klachten leiden. In ernstige gevallen zijn de symptomen van een vitamine E-tekort bloedarmoede, schade aan de hersenen en spierzwakte.

Vitamine E en voeding

Vitamine E kun je goed uit voeding halen. De in vet oplosbare vitamines, waaronder vitamine E, komen met name voor in voedingsvetten. Vitamine E zit vooral in plantaardige producten. Denk hierbij aan plantaardige oliën, granen, noten, zaden, groenten en fruit.

In de grootste hoeveelheden zit vitamine E in specifieke plantaardige oliën, zoals zonnebloemolie, en producten die hiermee worden gemaakt zoals margarines en halvarines.

Vitamine E werkt in deze producten ook als een belangrijke natuurlijke antioxidant. Het zorgt ervoor dat vetten bij aanraking met zuurstof minder snel ‘ranzig’ worden (oxideren). Door gevarieerd te eten krijg je genoeg vitamine E binnen uit voeding en voorkom je het risico op een vitamine E-tekort.(dokterdokter.nl)