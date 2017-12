Volgend jaar proef Nissan met robottaxi’s in Japan

🕔 12.dec 2017

In maart 2018 start autofabrikant Nissan met het testen van zelfrijdende taxi’s in thuisland Japan. Passagiers kunnen in de stad Yokohama een rit maken in een robotauto, al zal er nog wel een chauffeur achter het stuur zitten die ingrijpt als het nodig is.

De Easy Ride-dienst wordt opgezet in samenwerking met het Japanse technologiebedrijf DeNA, dat vooral bekend is vanwege zijn mobiele games en webwinkels, schrijft NU.nl.

Klanten van de Nissan-dienst kunnen hun rit boeken en betalen via een speciale mobiele app. Ook kunnen ze via de app bekijken welke bezienswaardigheden er in de buurt zijn en kiezen voor speciale toeristische routes.

Foto: Nissan