Voetbalwedstrijd tussen jeugdigen eindigt in steekpartij

🕔 25.sep 2017

De politie van Santo Dorp kreeg in de avond van dinsdag 19 september via de Centrale Meldkamer de melding binnen dat er zich een slachtoffer met een steekverwonding in zijn rug in het ressort bevond. Het slachtoffer, Chesron B. (15), had met enkele buurtjongens gevoetbald.

Tijdens het spel ontstond er een woordenwisseling tussen Chesron en zijn leeftijdsgenoot Demensio P. Na afloop bracht Demensio met een scherp voorwerp Chesron twee steken toe in zijn rug en borst.

Per eigen gelegenheid werd het slachtoffer afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis waar hij ter verpleging is opgenomen.

De 15-jarige Demensio is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het scherp voorwerp is eveneens in beslag genomen.

De verdachte is na zijn voorgeleiding in overleg met een lid van het Openbaar Ministerie vanwege zijn jeugdige leeftijd ingesloten in het Jeugdcellenhuis in het Opa Doeli doorgangscentrum.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van Jeugdzaken, meldt de PR van het KPS.(GFC)