‘Voedingspatroon na Ramadan vergelijkbaar met eten na nachtdienst’

🕔 25.jun 2017

Tijdens de ramadan wordt het eetritme flink omgegooid. Wanneer de vastenperiode voorbij is zullen de deelnemers hun oude ritme weer op moeten pakken. NU.nl sprak met experts over hoe dit het beste kan gebeuren.

“Het is van belang om te begrijpen hoe onze darmen functioneren. Rond 8.30 uur worden onze darmen actief en rond 22.30 uur neemt deze activiteit af ter voorbereiding op de nacht. Wanneer mensen tijdens de ramadan juist laat op de avond en in de nacht gaan eten, wordt de spijsvertering buiten het natuurlijke ritme om belast”, legt diëtist Stephanie Supprian van Diëtistenpraktijk Salus uit.

Volgens Supprian komt het dieet van mensen na de ramadan overeen met het voedingsadvies dat ze geeft aan mensen die in ploegendiensten of nachtdiensten werken. “Ook mensen die voor hun werk in de nacht wakker zijn, is het leef- en slaapritme verstoord.”

Volgens Astrid Postma, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum, zijn er twee manieren waarop mensen in de nacht tijdens de ramadan eten. “Er zijn mensen die tijdens de ramadan tijdens de nacht ook gematigd eten. Deze mensen kunnen het beste op een langzame manier het eetritme weer oppakken.”

Overcompenseren

Aan de andere kant zijn er mensen die tijdens de ramadan in de nacht juist overcompenseren wat zij overdag niet hebben gegeten. “Vaak eten ze dan meer dan daadwerkelijk nodig is. Bovendien bevat het eten vaak veel vet en suiker. Voor deze mensen is het dan van belang om gezonde dingen te kiezen en normale porties te gaan eten”, aldus Postma.

Volgens Supprian is het daarom van belang om het eten in de avond na de ramadan zo snel mogelijk te stoppen. “Het is verstandig om een normaal eetritme op te pakken, waarbij aandacht wordt besteed aan het ontbijt. Daarna kan je het beste nog een of twee tussendoortjes eten voor de lunch.”

Postma legt dat het bij het opbouwen van een normaal ritme ook kan helpen om in plaats van drie hoofdmaaltijden meerdere kleine maaltijden te eten. Ook Supprian herkent zich hierin. “Ook al heb je misschien niet per se zin in eten, kleine dingen eten kan helpen om de spijsvertering weer optimaal te krijgen.”

Vezelrijk

Vooral vezelrijk eten kan volgens Supprian in het begin goed helpen. “Door vezels en mineralen te eten, ga je het snacken van veel suikers en vetten tegen. In ongezonder voedsel zit namelijk niet veel waar het lichaam iets mee kan. Daardoor kunnen mensen juist last krijgen van obstipatie, vermoeidheid en een hoger gewicht.”

Een extra stuk groente of fruit kan ook helpen om de spijsvertering weer in een normaal ritme te krijgen. “Mensen moeten minimaal 250 gram groenten en twee stuks fruit per dag eten. Het kan bijvoorbeeld al helpen om een tomaat op de boterham te doen of wat worteltjes als snack te eten. Ook zijn kleine snacks als een schaaltje nootjes, yoghurt of kwark aan te raden.”

Volgens Postma kan het met het warme weer ook fijn zijn om lichtere maaltijden te eten. “Vooral veel groentes, vezels en eiwitten. Door de ramadan kunnen mensen zowel spier- als vetweefsel verloren zijn. Dit spierweefsel kan weer worden opgebouwd door eiwitrijk eten te eten.”

Ziel

Volgens Supprian is het belangrijk om na te denken over welk eten het lichaam blij kan maken. “Vaak adviseer ik de 80-20 regel. Daarbij wordt 80 procent van de voeding gegeten omdat het goed is voor het lijf en 20 procent van het eten is voor de ziel.”

Ook een smoothie kan worden gedronken om weer in ritme te komen. “Maar dan moet er wel iets van zuivel en groentes in zitten”, legt Supprian uit. “Anders bevat een fruitsmoothie meer suiker dan een glas cola.” Een smoothie kan volgens Postma wel helpen wanneer het lastig is om vast voedsel te eten. Maar het kent ook het risico dat het te snel wordt opgedronken. “Een smoothie wordt niet gekauwd, waardoor iemand gauw veel calorieën gelijktijdig binnenkrijgt.”

Tijdens de ramadan heeft het lichaam volgens Supprian hard moeten werken. “Het is een mentale aangelegenheid om het vasten vol te kunnen houden, maar het is ook een belasting van het lichaam. Daarom adviseer ik mensen om na de ramadan liever voor het lichaam te zijn. De darmen werken bij iedereen anders en het is belangrijk dat mensen naar hun eigen lichaam luisteren.”(NU.nl)