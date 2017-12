Vijf gebruiken die slecht zijn voor je stem

Sommigen van ons babbelen er de hele dag op los, anderen hebben aan enkele woorden genoeg. Maar voor iedereen geldt: je stem gebruik je je hele leven. Het is daarom belangrijk dat we goed voor onze stem zorgen. Dokterdokter geeft een overzicht van een aantal gebruiken die voor stemproblemen kunnen zorgen.

Roken

Roken is zeer slecht voor je stem. Tabaksrook irriteert de stembanden en kan zorgen voor een verdikking of zelfs ontsteking van het slijmvlies. Er kan ook vocht onder het slijmvlies terecht komen, waardoor een zogeheten Reinkes oedeem ontstaat. Dat veroorzaakt de lage, mannelijke stem bij rokende vrouwen.

Cafeïne en alcohol

Als je veel koffie, zwarte thee of alcohol drinkt droogt dit het beschermende slijmvlies van je stembanden uit, waardoor je je stem sneller kwetsbaar is. Je kunt hierdoor sneller hees worden.

Reflux

Oprispingen van maagzuur tasten je stemplooien aan. Dit kan je voorkomen door late maaltijden te vermijden, en maagzuur-stimulerend voedsel te laten staan (zoals rood vlees, scherpe kruiden, pepermunt en gefrituurd voedsel) en door niet meteen na het eten te gaan liggen.

Door de mond ademen

Wanneer je door je mond ademt, kan het beschermende slijmvlies om je stembanden uitdrogen, waardoor je last krijgt van je stem. Daarom kun je het beste altijd (of in elk geval zoveel mogelijk) door je neus ademen.

Fluisteren

Vooral als je hees bent heb je de neiging om te gaan fluisteren. Veel mensen denken dat dit minder druk legt op de stembanden en dat ze dan minder pijn zullen hebben. Dit klopt niet: als je fluistert doe je dit vaak door stem te forceren, waardoor je hypertoon stemgebruik krijgt. Oftewel: stemgebruik met te veel spierspanning. Het is beter om gewoon ontspannen op normaal volume te praten. Het beste kun je zelfs helemaal niet praten, maar dat is vrijwel een onmogelijke opgave.(dokterdoker.nl)