Vijf brandweermannen bevrijden grappenmaker die zijn hoofd in microgolfoven laat inmetselen

🕔 08.dec 2017

Liefst vijf brandweermannen zijn woensdagnamiddag een uur in de weer geweest bij wat wellicht de meest vreemde opdracht uit hun loopbaan was. Ze bevrijdden nabij de Engelse stad Wolverhampton een grappenmaker (22) die zijn hoofd had laten inmetselen in een microgolfoven. Dat deed hij voor een stunt op YouTube, schrijft HLN.be.

Onder de noemer Extreme Christmas Calender halen de Britse Jay Swingler en Romell Henry, beter bekend als de YouTubers achter het kanaal TGFbro, deze maand de vreemdste pranks uit als een soort video-adventskalender. De opdracht voor woensdag ‘ga bijna dood’. Een opdracht waar Jay nogal goed in slaagde.

Vrienden van de kerel hadden zeven zakken plamuursel in de oven uitgesmeerd, waarop de twintiger een plastic zak over zich trok en de oven als een helm opzette. Hij kon door een luchtslang blijven ademen. Het plamuursel droogde snel op. De twintiger kreeg het gevaarte niet meer van zich af. Zijn maten haalden er de brandweer bij, nadat ze negentig minuten lang tevergeefs hadden geprobeerd om hem uit zijn benarde situatie te bevrijden.

De brandweercommandant liet aan Britse media optekenen dat de grappenmaker aan de dood is ontsnapt. Het was een hele klus om de magnetron uiteen te wrikken. De spuitgasten filmden met hun smartphones de situatie en kregen vanop afstand technisch advies van collega’s in de kazerne. Ze gingen heel secuur met een schroevendraaier te werk en slaagden uiteindelijk in hun opzet.

Achteraf bedankte de groep met het schaamrood op de wangen de brandweer voor hun ingrijpen. De brandweercommandant wierp hen nog toe dat het incident veel tijd en inzet had gekost.

Jay postte gistermiddag een video van zijn actie op YouTube, waarin hij anderen waarschuwt om dit vooral niet thuis te proberen. Ook bedankt hij de brandweer, eerste hulp en zijn vrienden. “Zonder jullie was ik nu dood geweest”, besluit hij de video.(HLN.be)

Foto: West Midland Fire Services