Video bewijst: ‘onschuldige’ agent schoot zonder aanleiding

🕔 21.jun 2017

Een politievideo van de schietpartij waarbij Philando Castile werd doodgeschoten door een agent laat duidelijk zien wat de werkelijke toedracht van het schietincident is.

De video laat zien dat agent Jeronimo Yanez helemaal in paniek was en de situatie totaal niet in de hand had. De video werd vrijgegeven nadat een jury had bepaald dat Yanez niets fout had gedaan.

Agent Yanez had Philando Castile aan de kant gezet vanwege een kapot achterlicht. Castile had een vergunning voor het dragen van een wapen.

Op de beelden zegt Castile kalm tegen de agent dat hij een wapen bij zich heeft. “Okay” antwoordt Yanez en zegt dat hij het wapen niet moet pakken.

“Ik zal hem niet pakken,” antwoordt Castile. “Je moet hem niet pakken!” zegt Yanez paniekerig.

‘Race catastrophe’: Twitter calls for #JusticeforPhilando after cop acquitted of all charges https://t.co/S0vHsvZnFf — RT America (@RT_America) 17 juni 2017

“Dat doe ik niet!” zegt Castile waarop Yanez in de auto begint te schieten. Castile werd door vijf van de zeven afgevuurde kogels geraakt.

De jury oordeelde Yanez onschuldig en bepaalde dat hij niets verkeerds had gedaan.