Vicepresident: kracht universele liefde koesteren

Vicepresident Ashwin Adhin geeft via het Nationaal Informatie Instituut in een Kerstboodschap aan, dat in zijn beleving tijdens het kerstfeest de kracht van de universele liefde neerdaalt op aarde die wij als samenleving, natie of burgers onderling moeten koesteren.

Volgens de vicepresident moeten wij tegelijkertijd beseffen dat we een verbondenheid hebben met het universum. Het is van groot belang dat wij vooral in deze tijden waarin wij nu leven, goede saamhorigheid en broederliefde op gang proberen te brengen. Ook in de diverse religies is dat terug te vinden.

Vanuit de mystiek is kerst zeker ook een boodschap van bewustzijnsverruiming, die wij in onze dagelijks leven kennen als expansie. Daarom dat het treffend is voor Suriname, vooral in deze tijd. Met kerst moeten wij een hoger niveau van bewustzijn etaleren en nastreven.

Adhin wenst de totale Surinaamse bevolking een gezegend kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar toe.(GFC)