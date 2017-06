VHP: waarom vaders belangrijk zijn

🕔 18.jun 2017

Vandaag is het Vaderdag, een dag om stil te staan bij het vaderschap. Ook de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) wil op deze bijzondere dag aandacht geven aan alle vaders en vaderfiguren.

Uit diverse internationale onderzoeken is gebleken dat er wereldwijd steeds meer aandacht is voor het belang van vaderschap in een samenleving.

Was het vroeger zo dat deskundigen en experts van mening waren dat vaders en vaderfiguren niet veel toevoegden in het leven van hun kinderen – behalve zorgen voor het gezinsinkomen – nu weet men beter.

Vaders en vaderfiguren hebben meerdere rollen in het gezin: als kostwinner, echtgenoot, leraar en rolmodel.

Hoewel nu ook vele moeders deze rollen hebben, blijkt ook uit onderzoek dat mannen en vrouwen verschillend zijn. De rol van moeders wordt niet belangrijker geacht dan de rol van de vader bij de opvoeding.

Ook vaders en vaderfiguren leveren een belangrijke eigen bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. Ze dragen andere strategieën en vaardigheden over dan moeders. Ze dagen kinderen uit om risico’s te nemen, grenzen te verleggen en op avontuur te gaan. Op deze wijze leert het kind onder meer om te gaan met angstige en stressvolle situaties.

Als er geen vader is, mist het kind dus een belangrijke leraar op het pad naar volwassenheid.

Tegenwoordig helpen veel vaders ook mee in de huishouding. Zij doen de afwas, verschonen een luier, staan in de keuken… Er zijn zelfs mannen die het hele huishouden draaien. Vanuit dat oogpunt bekeken zijn vaders en vaderfiguren belangrijk en soms onvervangbaar geworden. En daardoor Vaderdag dus ook.

In onze samenleving met een vrij jonge bevolking zijn er veel tienervaders en jonge vaders. Velen van hen zijn ambitieus. Die zitten in de politiek en willen werken aan een toekomstvisioen voor Suriname. Maar tegelijkertijd willen ze ook meer tijd besteden bij hun partner en kinderen.

Het is een teken des tijds dat de vader in de rol van opvoeder steeds meer belicht wordt. Goed voorbeeld doet goed navolgen en dat goede voorbeeld moet in de eerste plaats van de ouders komen. Vaders die meer tijd met hun kinderen doorbrengen zorgen voor een betere band, een betere ontwikkeling van hun kinderen.

De VHP erkend dat dit weer bijdraagt aan een samenleving waarin goed gevormde burgers kunnen meewerken aan een Suriname waar iedereen gelijke kansen heeft, een Suriname waar elke Surinamer goed onderwijs kan genieten, een Suriname waar elke Surinamer een gouden toekomst kan hebben.

De VHP is daarom van mening dat een strategisch kader over de toekomst van Suriname onmisbaar is over de belangrijke rol van tienervaders en jonge vaders om meer tijd met hun kinderen door te brengen en hen tegelijkertijd ook klaar te maken voor hun maatschappelijke betrokkenheid bij de uitdagingen van onze samenleving.

De VHP wenst alle vaders en vaderfiguren, die zich blijven inspannen en blijven doorzetten voor een toekomst van hun kinderen, een bijzonder prettige Vaderdag toe.

