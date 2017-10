VHP-voorzitter bij herdenking 148ste geboortedag Gandhi in Nederland

🕔 03.okt 2017

Op zondag 1 oktober heeft VHP-voorzitter Chan Santokhi de activiteiten in verband met de 148ste geboortedag van Mahatma Gandhi in Den Haag, Nederland bijgewoond.

De geboortedag van Gandhi wordt jaarlijks op 2 oktober wereldwijd herdacht. Deze dag is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van Geweldloosheid.

In verband hiermee is door verscheidene Surinaamse, Nederlandse en Indiase maatschappelijke organisaties een Gandhi-loop georganiseerd die gestart is bij het Vredespaleis in Den Haag en geëindigd bij de Grote Kerk in het centrum.

Op verzoek van de Indiase ambassadeur in Nederland heeft Santokhi een korte toespraak gehouden. Onder de aanwezigen bevonden zich de ambassadeur van India geaccrediteerd in Nederland, de beide adjunct burgemeesters van Den Haag t.w. de heren Rabin Baldewsingh en Karsten Klein. Eveneens waren aanwezig de ambassadeurs van Engeland en Zuid-Afrika, die ook een korte toespraak hebben gehouden.

Pramod Kapoor, auteur van het boek ‘ Gandhi- An Illustrated Biography’, heeft bij die gelegenheid de uitgave van de Nederlandse versie van genoemd boek overhandigd aan VHP voorzitter Santokhi en de twee adjunct burgemeesters van Den Haag.

In zijn toespraak verwees Santokhi naar de bijzondere en belangrijke locatie van waaruit de Gandhi loop is gestart, namelijk het Vredespaleis in Den Haag. In een stad, de stad van Vrede en Rechtvaardigheid, waar niet alleen het Internationaal Hof is gevestigd maar eveneens het Vredespaleis alsook andere belangrijke internationale organisaties die werken voor Vrede en Rechtvaardigheid, was het een bevoorrechte positie voor allen om op die locatie bijéén te komen.

Santokhi gaf aan dat vanuit zijn voormalige positie als politieagent en Minister van Justitie voor zijn geliefd land Suriname, de woorden Vrede en Rechtvaardigheid voor hem en zijn landgenoten zeer belangrijk zijn. Naast Vrede en Rechtvaardigheid noemde hij ook het belang van het spreken van de Waarheid.

Deze drie woorden en de betekenis verbonden eraan waren de basis voor Gandhi zijn waarden en werden door hem verdedigd door geweldloosheid in praktijk te brengen. Door steeds de waarheid te spreken, liet Gandhi de koloniale machthebbers weten dat India niet in alle stilte en onderdanigheid over zich liet heersen.

In het geval van Suriname informeerde de VHP-voorzitter dat ook Suriname naar de waarheid zoekt om het hoofdstuk af te sluiten van ernstige geschonden mensenrechten die begaan zijn in de jaren ’80.

In het proces van de wederopbouw van Suriname zijn de leringen van Gandhi belangrijk geweest en zijn nog steeds belangrijk zowel voor hem, zijn Partij alsook zijn landgenoten.

Het zoeken naar oplossingen, gemeenschappelijke standpunten en de weg voorwaarts, kunnen alleen dan gevonden worden, indien wij ons committeren aan geweldloosheid en het spreken van de waarheid.

Santokhi benadrukte dat de leringen van Gandhi en zijn filosofieën die universeel en tijdloos zijn, tot op heden nog hun waarde hebben. Daarvoor is aan de Mahatma dank verschuldigd.Inspiratie zal gezocht blijven worden in zijn leringen en zijn woorden van wijsheid.

De VHP-voorzitter besloot zijn korte toespraak met een citaat toegeschreven aan Gandhi : “Even if you are a minority of one, the truth is the truth.”(GFC)