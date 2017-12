VHP: US$ 75 miljoen lening funest voor het land

🕔 14.dec 2017

Het land wordt aan de galg gehangen met de zoveelste lening. Dit is het kerstcadeau dat de burgers krijgen, zegt VHP-leider Chandrikapersad Santokhi. De partij heeft protest aangetekend in De Nationale Assemblee.

De VHP geeft aan dat de lening onder meer effect zal hebben op de staatsschuld, de economie en de samenleving.

Staatsschuld

De lening zal zeker invloed hebben op de staatsschuld van Suriname die veel te hoog is voor een (kleine) economie als de onze. Bovendien is het land te afhankelijk van olie en goud. Bij een prijsdaling van deze twee commodity’s is het land in ernstige problemen. Naast de US$ 550 miljoen gaat er nu weer US$ 75 miljoen geleend worden met hoge rentes.

De economie van Suriname

Verder lenen voor consumptieve doeleinden is funest, haalt Santokhi verder aan. Dit is ook het geval bij financieren van de begroting, waaronder het betalen van salarissen uit leningen. “Wij kunnen de leningen niet terug betalen als er geen productie activiteiten zijn. En de lening is niet bestemd voor productieve doeleinden”, meent hij.

Op de samenleving

De lening zal verder bijdragen aan de verarming van de bevolking. En er is een grote kans op een devaluatie met deze lening. Hierdoor zal de armoede verder toenemen, benadrukte de VHP-leider. De koopkracht van de bevolking zal verder afnemen, winkels onder andere zullen hun deuren moeten sluiten met negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid.

Schuldencrisis

De regering is terechtgekomen in een schuldencrisis. De ene nog duurdere lening wordt gebruikt voor de aflossing van de vorige dure lening. De schulden en de hoge rentes stapelen zich op en het volk zal dit moeten betalen, besluit de VHP-topper.(GFC)