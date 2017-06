VHP: succes Miguel van Assen inspiratie voor ons allen

🕔 28.jun 2017

Opnieuw heeft Miguel van Assen Suriname een gouden medaille bezorgd. Tijdens de 50e Zuid-Amerikaanse kampioenschappen in Paraguay, pakte hij goud op het onderdeel Hink-stap-springen. Hij is nu de trotse nieuwe kampioen van Zuid Amerika. Het levert hem bovendien een plek op de Wereldkampioenschappen Atletiek, die in augustus in Londen wordt gehouden.

Net als in 2014 toen hij goud behaalde tijdens de Youth Olympic Games in Nanjing, feliciteert de VHP Miguel van Assen met dit succes. Hij is een voorbeeld voor ons allen, door de toewijding en harde werk waarmee hij zijn doel weet te bereiken. Keer op keer heeft Miguel bewezen dat hij uit het goede hout is gesneden en zijn sportprestaties – zowel nationaal als internationaal – spreken boekdelen, zegt de partij.

De VHP en heel Suriname is erg trots op het succes van Miguel. Het toont aan dat wij als klein land in staat zijn ons succesvol te kunnen meten op wereldniveau.

De VHP hoopt dat dit succes van Miguel, een inspiratie is voor vele Surinaamse jongeren. Het succes van Miguel is hopelijk ook een aanmoediging voor de regering om sportaccommodaties op te zetten voor onze sporters, waardoor ze zich op hoog niveau kunnen blijven meten met de rest van de wereld.

De vooruitstrevende Hervormings- Partij feliciteert Miguel van Assen en Suriname met het behalen van het Zuid-Amerikaans kampioenschap op het onderdeel Hink-stap-springen. “Wat een fantastische prestatie van deze geweldige sporter. Hulde aan Miguel van Assen”.(GFC)