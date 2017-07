VHP schenkt rolstoelen aan Huize Bethaljada

🕔 08.jul 2017

De Vooruitstrevende Hervormings Partij(VHP) heeft vrijdag 5 rolstoelen geschonken aan Huize Bethaljada. Via discussies in DNA vernemen wij hoe problematisch het is voor dit soort sociale instellingen vanwege het slechte subsidie beleid van de regering, het hoofd boven water te houden, zegt de partij.

VHP- voorzitter Chan Santokhi is hulp gaan zoeken in het buitenland voor de gezondheidssector. Omdat de regering, die ondanks toezeggingen geen actie onderneemt om de hulp te materialiseren, neemt de VHP het initiatief om in microverband waar zij kan met NGO’s in Nederland toch het minimale te realiseren ter verlichting van de noden in deze sector.

De armoede grijpt om zich heen in het land en steeds meer mensen met beperking zijn er het slachtoffer van en dit komt door het wanbeleid van deze regering, meent de partij. Dat deze regering niet in staat is de meest elementaire behoeften van personen met een beperking te voorzien, betreurt zij ten zeerste.

“Alhoewel de VHP als partij over beperkte mogelijkheden en financiële middelen beschikt, probeert zij tegemoet te komen aan de noden van vele behoeftigen. De partij kan niet aan de kantlijn staan en toekijken hoe het volk met de dag verpaupert. De VHP doet overal wat in haar vermogen ligt enigszins de sociale noden te lenigen. Dat de VHP meer is dan een politieke partij blijkt uit de schenkingen die de partij doet aan sociaal zwakkeren”, voert ze verder aan.

Marion Oron-Held, hoofd van Intra Muralezorg van Huize Bethaljada, is de de politieke organisatie zeer erkentelijk voor het schenken van de rolstoelen.

De rolstoelen zijn gesponsord door een organisatie uit Nederland. Het busbedrijf Badjalalla heeft gezorgd voor de inklaring.(GFC)