VHP doneert aan jarige Pachellieschool

🕔 06.dec 2017

In verband met het 55-jarig bestaan van de Pachellieschool te Lelydorp, heeft de Vooruitstrevende Hervormings-Partij(VHP) in samenwerking met de familie Sardani, een donatie gedaan aan deze school.

De nieuwe kinderspeeltuin is volledig opgehoogd met baanzand en om de speeltuin is er een omrastering geplaatst waardoor de sfeer van de tuin in zijn geheel is veranderd.

VHP-voorzitter Chan Santokhi memoreerde in zijn speech, dat hij sympathie en een sterke verbondenheid heeft met deze school. Destijds zijn asbestplaten vervangen en de school helemaal gerenoveerd samen met de Rotary club. Voorts zijn de twee kinderen van de VHP-voorzitter ook op deze school geweest waarvan zijn dochter nu net afgestudeerd is als masters in ICT.

Bovendien komt Santokhi om de 5 jaar naar deze school om zijn stemplicht te vervullen. Hij zal ook als DNA-lid alles in het werk stellen om deze school te blijven ondersteunen.(GFC)