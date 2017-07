VES plaatst kanttekeningen bij Ontwerpbegroting 2017

🕔 03.jul 2017

Het behandelen van de Begroting over het dienstjaar 2017 wanneer de helft van het jaar reeds is verstreken, getuigt volgens de Vereniging van Economisten in Suriname(VES) niet van behoorlijk bestuur en ondergraaft de begrotingsfunctie als instrument voor economisch beleid.

Uit de Financiële Nota 2017 blijkt dat voor 2017 de totale uitgaven zijn begroot op SRD 8.146 miljoen. De lopende uitgaven zijn geraamd op SRD 5.942 miljoen, de kapitaaluitgaven op SRD 495 miljoen en de aflossingen op SRD 1.708 miljoen.

Dit bedrag dient te worden verlaagd, met name de niet-dringende/noodzakelijke uitgaven zullen (verder) moeten worden beperkt c.q. uitgesteld. Ook de subsidies zullen verder moeten worden teruggebracht, schrijft de VES in een document.

Aan de inkomstenzijde verwacht de regering SRD 3.931 miljoen binnen te halen. Deze bestaat uit verwachte belastinginkomsten ten bedrage van SRD 2.978 miljoen en niet-belastingontvangsten ad SRD 953 miljoen. Dit bedrag dient verder te worden verhoogd door versterking van het Belastingapparaat en met name de niet-belastinginkomsten verder worden opgeschroefd.

Om dat tekort van SRD 4,215 miljard te dekken wordt aan nieuw op te nemen leningen verwacht SRD 3.018 miljoen, waardoor er een “begrotingstekort” van slechts SRD 1.178 miljoen ontstaat. Een begrotingstekort van deze omvang in tijd van economische crisis is buitenproportioneel.

De Financiële Nota maakt het nog mooier als we kijken naar de ramingen voor 2018, 2019 en 2020 in de Medium-Term-Framework.

Zo zullen de totale belastinginkomsten in 2018 bijkans verdubbelen – zowel de directe, de indirect als de niet-belastinginkomsten – naar SRD 7.5 miljard.

Voorts laten deze ramingen zien dat de subsidies in plaats van lager steeds verder toenemen naar SRD 2.5 miljard in 2020.

Totaal onrealistisch zijn de rentebetalingen die voor de komende 4 jaar geraamd zijn rond de SRD 500 miljoen, terwijl de rente op de laatste internationale obligatielening van US$ 550 alleen al rond de SRD 400 miljoen bedraagt.

Hoewel de Medium-Term Fiscal Framework in de Financiële Nota 2017 aangeeft dat de kapitaaluitgaven zullen toenemen van SRD 800 miljoen naar SRD 1,5 miljard in 2020 is het maar een fractie van de bedragen die in het OP 2017-2021 staan vermeld.

De benodigde US$ 800 miljoen per jaar harmonieert niet met de gemiddeld per jaar nog geen US$ 170 miljoen aan kapitaaluitgaven zijn opgenomen.

Voorts blijft de regering voorbij gaan aan de economische betekenis van het wettelijk kredietplafond in de begroting 2017, terwijl de Staatsschuld reeds met toestemming van DNA het wettelijk kredietplafond heeft overschreden en zal jaarlijks netto gemiddeld SRD 400 miljoen aan nieuwe leningen worden aangegaan.

Daarnaast zal volgens het OP 2017-2021 US$ 3.2 miljard worden gefinancierd uit buitenlandse leningen, ca. US$ 650 miljoen per jaar. Ook op dit gebied blijken de cijfers uit de Financiële Nota 2017 en het OP 2017-2021 sterk af te wijken.

Conclusies

Het concept begrotingstekort 2017 is buitenproportioneel en zal het herwinnen van de macro-economische stabiliteit vertragen.

De VES beveelt tenslotte aan tot herformulering van de begroting 2017, welke meer past bij de financieel-economische realiteit en meer gericht is op het faciliteren van (particuliere) economische productiegroei.(GFC)