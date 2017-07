VES: Ontwikkelingsplan voldoet niet en moet geherformuleerd worden

🕔 03.jul 2017

In zijn algemeenheid is het concept Ontwikkelingsplan 2017-2021 (OP 2017-2021) een bijzonder lezenswaardig document met vele literaire hoogstandjes, enkele scherpe analyses en een bruikbare hoeveelheid economisch cijfermateriaal.

De VES heeft in een vroeg stadium tijdens één der besprekingen met het Planbureau uitdrukkelijk verzocht om, niet alleen vanwege de slechte ervaring met eerdere (meerjaren) Ontwikkelingsplannen maar vooral vanwege de huidige capaciteits- en financiële crisis, dit plan te beperken tot een kerndocument.

Dit OP 2017-2021 zou, binnen de bestaande en verder realistisch verwachtbare financiële beperkingen, duidelijke keuzes moeten maken voor realiseerbare activiteiten die op de meest efficiënte manier de sociale en economische doelen zou realiseren.

Vanuit onze mandaat om een bijdrage te leveren aan de economische wederopbouw van ons land heeft de VES, op verzoek van het Planbureau, op 17 februari reeds in een 7 pagina’s rapport haar fundamentele opbouwende commentaren ter verbetering van het concept plandocument geformuleerd. Daarvan is een substantieel deel in de finale OP 2017-2021 verwerkt.

Naast onze kanttekeningen hebben we voor alle helderheid de niet gebruikte commentaren, vraagpunten en suggesties in een bijlage opgenomen.

Algemeen

De Grondwet schrijft in artikel 40 voor dat er om de vijf jaar een ontwikkelingsplan bij wet moet worden vastgesteld. Aangezien een plan geen terugwerkende kracht kan hebben kan dit plan op zijn vroegst gelden voor de planperiode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2022, dan luidt de afkorting OP 2017-2022.

Specifiek

Het OP 2017-2021 is niet gestoeld op een diepgaande evaluatie van de formulering noch de uitvoering van het laatstelijk uitgevoerde OP 2012-2016, waarvan we ondanks ruim voorhanden middelen een zeer beperkt deel is gerealiseerd. Dit is fundamenteel.

Als we moedwillig niet willen leren van de gemaakte fouten, en de eventuele successen, dan plannen we om wederom te falen.

Het OP 2017-2021 is echter, met haar bijkans 400 pagina’s, een literair hoogstandje geworden die absoluut niet past bij de huidige Surinaamse financieel-economische realiteit.

Het OP 2017-2021 geeft slechts de “ontwikkelingsdoelen en de uitkomsten” aan voor de in totaal 49 ‘brede beleidsgebieden’.

De concrete resultaten, activiteiten, kosten en de tijdslijn die hierbij relevant zijn, zijn niet in het OP ontwikkeld.

Als reden wordt aangegeven:

– op vele beleidsgebieden de technische voorbereiding en soms zelfs de strategische oriëntatie ontbreken w.o. vereiste studies (dataverzameling en analyse). Het nationaal planapparaat is “vrijwel volledig geërodeerd”.

– de lijnministeries, sectorinstituten en lokale bestuurlijke instanties de concrete resultaten (outputs) en activiteiten, tijdslijn en benodigde middelen moeten aangeven die noodzakelijk zijn om de ontwikkelingsdoelen en -uitkomsten te halen functioneren niet.

– het betrekken van de externe belanghebbenden wordt gezien als voorwaarde voor de succesvolle uitvoering van het strategisch plan.

Het OP 2017-2021 is dus geen gedetailleerde technische uitwerking van onze ontwikkeling, het moet slechts “richting geven, accommoderen en mobiliseren en sturen”. Hieruit kan geconcludeerd worden dat dit plan niet voldoet aan de basis vereisten van een ontwikkelingsplan.

Het OP 2017-2021 is niet gestoeld op een eenduidige correcte probleemanalyse. Het is niet de commodity crisis die de Surinaamse economie “…in crisis heeft gestort” (pag. 22).

De VES heeft vanaf 2013 met gangbare indicatoren, economische trends en prognoses van internationale instellingen (w.o. Wereldbank) regelmatig publiekelijk gesignaleerd dat de externe economische meevallers voor Suriname op de terugtocht waren en dat het economisch beleid hierop diende te worden aangepast. Een tijdige bijstelling had voorkomen dat onze economie in deze diepe recessie was beland.

De werkelijke oorzaak van de huidige crisis is ons nationaal onvermogen om de gunstige externe meevallers uit de periode 2009-2012 om te zetten in duurzame investeringen in de versterking van de nationale productiecapaciteit.

In plaats daarvan heeft men de meevallers consumptief aangewend en wel (groten)deels in duurzame verplichtingen voor de Staatskas (salarissen, sociale verplichtingen, subsidies etc), welke niet betaalbaar zijn.

Het probleem van het steeds verder uitdijende ambtenarenapparaat, waar een buitenproportioneel deel van de overheidsuitgaven aan opgaat en als een molensteen om de nek van de belastingbetaler hangt, wordt in het OP 2017-2021 slechts hier en daar aangestipt zonder nadere prioriteitstelling voor significante hervorming.

Dit onderdeel moet volgens de VES simultaan met de productieontwikkeling worden aangepakt aangezien de Overheid is verworden tot ‘employer of first ressort’, terwijl de private sector geen arbeiders kan vinden voor o.a. de agrarische veldproductie.

De VES is van mening dat we nu en geen dag later, met een sociaal verantwoord plan moeten starten ter transformatie van het overheidsapparaat, als aanvulling op het productieprogramma welke de werkgelegenheid in de particuliere sfeer moet creëren.

Alle sociale vangnet maatregelen zullen alleen duurzaam zijn bij een succesvolle productieverhoging. Economische en sociale ontwikkeling gaan immers hand in hand.

Het vraagstuk van de privatisering en de rol van de private sector is in het OP 2017-2021 gestoeld op een historisch en economisch onjuiste analyse.

Volgens het OP is de beperkte capaciteit van met name de lokale particuliere sector om nieuwe banen te creëren de oorzaak van de steeds uitdijende overheid (pag. 42).

Deze analyse gaat geheel voorbij aan het feit dat de Overheid in overwegende mate het investeringsklimaat bepaald.

Op de Doing Business Index doet Suriname het steeds slechter (in 2016 op de 158e plaats van de 190 landen).

Het gaat tevens voorbij aan het feit dat opeenvolgende regeringen de miljarden ontwikkelingshulp en de miljarden opbrengsten uit de minerale hulpbronnen naar eigen inzicht hebben besteedt, waarin het stimuleren/faciliteren van productie nauwelijks in voorkwam.

Er zijn honderden miljoenen dollars “gratis geld” (ontwikkelingshulp) in enkele tientallen Staatsbedrijven gestopt, waarvan enkelen direct met de private bedrijven concurreerden. Dit terwijl de overheid de spelregels voor de private ondernemerschap bepaalde (beschikbaarheid van grond, concessies, vergunningen, beschikbaarheid en prijs van kapitaal, ontslagdecreet, 36% vennootschapsbelasting, 10% Omzetbelasting etc.).

Voorts wordt voorbij gegaan aan de diverse erupties w.o. militaire coup, binnenlandse oorlog (met verlies van have en goed), verschillende periodes van economische crisis, welke niet alleen de onzekerheid van ondernemen voor eigen risico verhoogde, maar ook de zin om te ondernemen verminderde.

Opeenvolgende regeringen hebben slechts lippendienst aan “Public Private Partnership (PPP), facilitering en dialoog met het particuliere bedrijfsleven” bewezen.

Toch durft het OP 2017-2021 op pagina 54 te stellen dat “Ondanks het streven het lokaal particulier ondernemen in de minerale sector een grotere rol te geven biedt het lokaal privé kapitaal zich doorgaans niet aan”.

Dit staat haaks op de ervaring van de VES leden op het gebied van door de overheid aan de private sector aangeboden aantrekkelijke investeringsopties in de gehele economie.

In paragraaf III.3. “De 4 Pijlers van het OP 2017-2021” wordt de indruk gewekt dat ook investeringen van de private sector onderdeel van het plan zouden zijn.

In Schema III.3.1. staat cijfermatig (in %) aangegeven wat het Investeringsaandeel van de Particulieren in het OP zou bedragen. Hierna wordt deze aanpak direct verlaten vanwege diverse “gebreken” binnen het overheidsapparaat. In het verdere verloop van het OP wordt aan private investeringen slechts lippendienst bewezen.

De Financiering van het OP 2017-2021, de harde kern van het plan, roept de meest fundamentele vragen op. Het Publieke Investeringsprogram 2017-2021 ten bedrage van US$ 7.3 miljard wordt nergens nader toegelicht. Hiervan zal US$ 4.1 miljard worden gefinancierd uit de Staatsbegroting, ca. US$ 800 miljoen per jaar.

Dit harmonieert niet met de Medium-Term Fiscal Framework in de Financiële Nota 2017 waar voor de jaren 2017-2020 gemiddeld per jaar nog geen US$ 170 miljoen aan kapitaaluitgaven zijn opgenomen.

Daarnaast zal US$ 3.2 miljard worden gefinancierd uit buitenlandse leningen, ca. US$ 650 miljoen per jaar.

Dit harmonieert niet met de Medium-Term Fiscal Framework in de Financiële Nota 2017 waar voor de jaren 2017-2020 gemiddeld per jaar nog geen US$ 200 miljoen aan nieuwe leningen zal worden aangegaan. Dit is ook niet realistisch als we de economische betekenis van een schuldplafond begrijpen.

De huidige Staatsschuld, welke met toestemming van DNA het wettelijk gemaximeerde schuldplafond van 60% reeds ruim heeft overschreden, zal vanwege rente- en aflossingsverplichtingen een veels te zware hypotheek op de belastingbetaler voor de komende decennia leggen.

Dit staat nog los van de werkelijke mogelijkheden om te lenen, nu we het IMF-programma hebben teruggedraaid en ook door de internationale rating agencies verder zijn gedowngrade. Indien er toch nog geïnteresseerden zijn om aan de Staat te lenen zal dat tegen een extreem hoge rente zijn.

Helemaal vreemd is de volgende paragraaf X1.3. waar onder de kop Investeringsstrategie en Actieplan OP 2017-2021 een “simulatie van de publieke ontwikkelingsinvesteringen” te voorschijn wordt gehaald welke meer realistisch zou zijn met een lagere investeringsbehoefte van US$ 6.9 miljard, waarvan slechts US$ 3.7 miljard uit de Staatsbegroting zou hoeven te komen.

Hiermee wordt de schijn van enige mate van bezuiniging gewekt, maar creëert onduidelijkheid over welk Investeringsplan 2017-2021 we nu echt gaan uitvoeren de komende 5 jaar.

De VES is van mening dat een evenwichtige realistische OP wel een basisvoorwaarde is, maar niet voldoende voorwaarde voor economische ontwikkeling. Het volledige succes wordt bepaald door de kwaliteit van de uitvoering.

Of je nou 5 jaar of 40 jaar eerlijk terugkijkt naar de kwaliteit van de uitvoering van onze meerjaren ontwikkelingsplannen en projecten dan is de conclusie dat het zo absoluut niet moet.

Als we het op dezelfde manier gaan doen dan hoeven we niet te verwachten dat de situatie dan beter zal worden dan die waar we nu in beland zijn.

De planvoorbereiding, aanbestedingen, monitoring en evaluatie zal geheel transparant moeten plaatsvinden en in handen moeten worden gesteld van onafhankelijke professionals, die periodiek publiekelijk rapporteren.

Conclusies en aanbeveling

Het OP 2017-2021 voldoet, ondanks enige verbetering, nog steeds niet aan de basis criteria van een plan (zoals in de literatuur t.a.v. ontwikkelingsplanning als in de planningspraktijk in ontwikkelingslanden gangbaar).

In het plan staat duidelijk vermeld dat “Het OP 2017-2021 geeft slechts de ontwikkelingsdoelen en de uitkomsten aan voor de in totaal 49 brede beleidsgebieden”. De concrete resultaten, activiteiten, kosten en de tijdslijn die hierbij relevant zijn, zijn niet in het OP ontwikkeld.

– De benodigde investeringen voor de komende 5 jaren uit het OP die door de Regering uit de Jaarbegrotingen 2017 t/m 2022 zullen worden betaald geraamd op US 4.1 miljard zijn niet realistisch, in een tijd van economische crisis met grote begrotingstekorten.

– De investeringen welke in het OP door buitenlandse financierders zullen worden opgebracht geraamd op US 3.2 miljard zijn eveneens niet realistisch als we de economische betekenis van het wettelijk schuldplafond, welke met toestemming van DNA reeds is overschreden, begrijpen.

Op basis van de huidige economische situatie, alsmede de vooruitzichten voor de komende 5 jaar, beveelt de VES aan om het OP fundamenteel te herformuleren.

Dit betekent het focussen op een beperkt aantal belangrijke zaken op basis van realistisch ingeschatte budgetten en realistisch ingeschatte administratieve en uitvoeringscapaciteit.

De VES bestaat uit leden die actief zijn in zowat alle geledingen van de Surinaamse economie. Ze blijft bereid om haar kader op vrijwillige basis in te zetten om bij te dragen aan een realistisch vereenvoudigd plan ter versterking van de nationale economie.

Zij is er van overtuigd dat, ondanks eerdergenoemde tekortkomingen, bij een juiste aanpak dit ook binnen redelijke termijn te realiseren is.(GFC)