Vervolging voor baasjes die huisdier in de steek lieten tijdens Irma

🕔 16.sep 2017

Mensen die hun huisdier in de steek lieten toen zij vluchtten voor orkaan Irma, mogen bezoek van de Amerikaanse justitie verwachten. De vervolging in Palm Beach (Florida) houdt hen persoonlijk aansprakelijk als er iets met hun huisdier is gebeurd.

Vorige week werden meer dan 65 dieren verlaten aangetroffen; sommige waren vastgebonden aan hekken en bomen in Palm Beach, toen Irma haar intocht deed. Andere werden in woningen gevonden, weer andere waren opgesloten in een hok.

De openbaar aanklager van de staat, David Aronberg, noemt het “absoluut onacceptabel”: “Er is geen excuus om huisdieren achter te laten om te sterven”, zegt hij.

In Palm Beach County is het illegaal om een hond aan de ketting te laten als er thuis niemand aanwezig is.

De eigenaren die hun dieren in de steek lieten, zullen worden vervolgd voor dierenmishandeling en krijgen hun huisdier nooit meer terug.