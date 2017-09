Verstrekker wapens voor roofoverval gepakt

🕔 17.sep 2017

De 34-jarige Rinaldo M. werd vorige week zaterdag door de politie van regio Oost en het Arrestatie Team (AT) aangehouden. Rinaldo wordt ervan verdacht de verstrekker te zijn van de wapens die vermoedelijk zouden worden gebruikt bij een roofoverval in het ressort Meerzorg. Door kordaat optreden van de politie na een melding, kon dit worden voorkomen, meldt de politie in een bericht.

De politie van het ressort Meerzorg kreeg in de avond van woensdag 6 september een telefonische melding van een verdacht voertuig dat in een zijstraat van de Commissaris Thurkowweg was geparkeerd. Tijdens dit onderzoek zijn zes verdachten, van wie de tipgever, aangehouden.

Verder zijn in het voertuig drie damespruiken, twee zwarte bivakmutsen, een capuchon, 4 camouflage hemden, twee camouflage broeken, een camouflage pet, een camouflage rugtas, een grijze plakband, zwarte pantykousen en twee hagelpatronen in beslag genomen.

In de directe omgeving van het voertuig zijn twee jachtgeweren met ingekorte loop, twee vuistvuurwapens en een houwer in beslag genomen.

Het verder onderzoek leidde naar Rinaldo die ervan wordt verdacht de wapens voor de beroving te hebben verstrekt. Volgens verdachtenverklaringen zijn de wapens thuis bij Rinaldo in Paramaribo afgehaald kort voordat ze zich naar Meerzorg begaven.(GFC)