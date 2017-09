Vermoedelijke leden georganiseerde criminele bende opgepakt

🕔 20.sep 2017

De recherche van Paramaribo heeft een zaak in onderzoek waarbij begin september iemand beroofd is geworden op de openbare weg te Charlesburg. Het slachtoffer werd daarbij mishandeld en onder bedreiging van een jachtgeweer met ingekorte loop en vuistvuurwapens beroofd van zijn rijbewijs, rijtoestemming en andere belangrijke documenten, een IPhone 6 en IPhone 7 en een geldbedrag in U$.

De hoofdverdachte en het voertuig waarin hij zich verplaatste zijn positief door de benadeelde herkend.

Na de aangifte en nadere informatie is de recherche van Paramaribo in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo overgegaan tot de aanhoudingen. Bij de aanhoudingen stuitten de wetsdienaren op een aantal vuurwapens en vuurwapen gerelateerde attributen, maskers, een ongebruikelijke hoeveelheid munitie en patronenhouders voor zware militaire wapens. Allen zijn in beslag genomen, meldt de politie.

De verdachten zijn ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie zijn de verdachten achter slot en grendel geplaatst.

Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet.(GFC)