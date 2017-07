Verklaring UPF in verband met 8-decemberproces

🕔 11.jul 2017

De Universal Peace Federation(UPF) constateert dat in verband met het 8 december strafproces, gestart op 30 november 2007, waarbij in de burgerkamer van de Krijgsraad de onvoorwaardelijke strafeis van 20 jaar gevangenisstraf voor de hoofdverdachte Desiré Delano Bouterse, die president is van de Republiek Suriname, door de auditeur-militair is uitgesproken, aanleiding is voor het ontstaan van een ongekende sociale spanning met name tussen instituten in de Surinaamse samenleving.

De Universal Peace Federation(UPF) Suriname wenst in haar streven naar het bevorderen van algehele vrede in Suriname een boodschap over te brengen aan de totale Surinaamse gemeenschap.

De UPF doet op alle maatschappelijke groepen c.q. instituten, maar meer nog op de regering als vader des vaderlands, een dringend beroep hun beleidsvoornemens binnen de rechtsregels te blijven houden.

Indachtig onze vredesbeginselen is het onze innige wens dat die maatregelen getroffen worden welke maatschappelijke spanningen zo veel mogelijk wegwerken. Wij zien onuitputtend dialoog met als oogpunt, behoud van de rechtstaat en het bestuurlijk gezag in Suriname als een voorwaarde daartoe, door tot overeenstemming te komen, in elk geval de rust en vrede in Suriname te bewaren”, aldus UPF.(GFC)