Verkeersovertreder die SRD 1.250 uitstaande boete niet kan betalen, ingesloten

🕔 19.jun 2017

Wetsdienaren van de afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) hebben de afgelopen periode wegcontroles uitgevoerd op verschillende locaties.

Tijdens de controles zijn er een aantal bestuurders staande gehouden die via de verkeersrechter gevonnist zijn.

Vorige week donderdag werd een bestuurder aangehouden die twee verkeersvonnissen op zijn naam had staan. In totaal moest deze bestuurder een bedrag van SRD 1.250 betalen of subsidiair 54 dagen hechtenis uitzitten.

Hij is in de gelegenheid gesteld om de boete te betalen, maar kon het niet voldoen, laat de politie weten.

Zoals in het vonnis is opgenomen is de bestuurder overgebracht naar een Huis Van Bewaring om zijn straf uit te zitten.(GFC)