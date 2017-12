“Verhaal dat banken leningen aan overheid stoppen, is uit de duim gezogen”

Het bericht in een lokaal dagblad dat banken niet meer willen lenen aan de overheid is uit de duim gezogen. Dit stelt het ministerie van Financiën in een bericht.

“Niets is minder waar. De overheid komt al haar leningsverplichtingen aan het bankwezen na. Het overheidspapier is altijd nog in trek. Banken doen juist mee aan de projecten van het ontwikkelingsbeleid als hier voren omschreven”, wordt aangehaald.

De overheid zal volgens het ministerie in continue overleg blijven met de vertegenwoordigingen van het bedrijfsleven, de vakbeweging en maatschappelijke groepen om het succes van de geplande en reeds in uitvoering zijnde hervormingen te garanderen.(GFC)