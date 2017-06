Verboden gebleekt tarwemeel uit schappen na actie Foodwatch

Winkelketens Jumbo, Spar, Hoogvliet en Jamin hebben na een waarschuwing van ‘voedselwaakhond’ Foodwatch verschillende producten uit hun assortiment gehaald waarin gebleekt tarwemeel en gebleekte bloem is verwerkt, schrijft NU.nl.

Het gaat om Amerikaanse bakproducten, macaroni en koekjes, meldt Foodwatch dinsdag. Het gebruik van gebleekte bloem en tarwemeel in voeding is verboden in de Europe Unie.

Foodwatch is positief over het feit dat de bedrijven naar de waarschuwing hebben geluisterd, maar is verbaasd dat producten met verboden chemisch gebleekte bloem en meel in de schappen lagen van de winkels. “Het illegale ingrediënt stond vermeld op de verpakking van de producten en was dus niet moeilijk te herkennen.”

Het chemisch bleken van tarwemeel en bloem is volgens Foodwatch een omstreden techniek. Tijdens het proces komen er stoffen vrij die ervan verdacht worden leverschade te veroorzaken en de alvleesklier te ontregelen.

Omstreden

In de Verenigde Staten is het bleken van tarwemeel en bloem een veel gebruikte techniek. Hierdoor wordt tarwemeel en bloem extra wit en rijst het makkelijker.(NU.nl)