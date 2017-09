‘Verband tussen psychologisch trauma en auto-immuunziekte lupus’

🕔 20.sep 2017

Vrouwen met een psychologisch trauma hebben mogelijk een verhoogd risico op lupus.

Dat schrijven onderzoekers van de Harvard T.H. Chan School of Public Health in het blad Arthritis & Rheumatology, meldt NU.nl.

Lupus is een mogelijk fatale auto-immuunziekte die de huid, gewrichten en interne organen kan aantasten.

De wetenschappers bekeken data van 54.763 vrouwen die deelnamen aan een groter gezondheidsonderzoek. Ze gebruikten vragenlijsten om te bepalen of iemand was blootgesteld aan een trauma, zoals een ernstig auto-ongeluk of seksueel misbruik. Ook werd aan de hand van medische dossiers bekeken of iemand een posttraumatische stressstoornis (PTSS) had.

Invloed

De studie strekte zich uit over een periode van 24 jaar. In die tijd werden 73 gevallen van lupus geconstateerd. In vergelijking met vrouwen zonder trauma hadden vrouwen met PTSS een bijna drie keer zo grote kans om lupus te krijgen. Blootstelling aan een trauma zonder symptomen van PTSS maakte de kans op het ontwikkelen van lupus meer dan twee keer zo groot.

Volgens hoofdonderzoeker Andrea Roberts is al uit meerdere onderzoeken gebleken dat geestelijke gezondheid, stress en trauma’s invloed hebben op iemands fysieke gezondheid. “Dingen die spelen in onze gedachten, hebben daadwerkelijk invloed op onze fysieke gezondheid”, zegt ze tegen The New York Times.(NU.nl)