‘Verband tussen bepaalde vaginale bacteriën en risico op chlamydia’

🕔 26.sep 2017

De aanwezigheid van bepaalde vaginale bacteriën houdt mogelijk verband met een hoger risico op chlamydia. Dat schrijven onderzoekers van het VU medisch centrum (VUmc) in het blad Sexually Transmitted Infections.

De onderzoekers keken naar de samenstelling en structuur van vaginale microben bij vrouwen vóór en na een chlamydia-infectie. Ook keken ze naar de microben van vrouwen die geen chlamydia hadden, meldt NU.nl.

In totaal deden 122 gezonde vrouwen tussen de 16 en 29 mee aan het onderzoek. Bij aanvang, toen nog geen van hen chlamydia had, werd een vaginale swab uitgevoerd. Een jaar later werd iedereen opnieuw onderzocht. Toen bleken 61 deelnemers chlamydia te hebben.

Groter risico

De onderzoekers constateerden dat de aanwezigheid van microben die gedomineerd worden door een bepaalde stam van lactobacillen, een bacteriegeslacht dat onder de melkzuurbacteriën valt en deel uitmaakt van de darmflora, verband hield met een groter risico op een chlamydia-infectie.

Zij benadrukken dat het hier om een observatie-studie gaat, waaraan geen stevige conclusies kunnen worden verbonden.

Chlamydia is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (soa) in Nederland. Veel mensen hebben de geslachtsziekte zonder dat ze last hebben van symptomen.(NU.nl)