Verband gevonden tussen koffie drinken en langer leven

🕔 11.jul 2017

Onderzoekers hebben een verband gevonden tussen koffie drinken en langer leven. Qua hogere levensverwachting is er geen verschill tussen cafeïnevrije en gewone koffie.

Dat is de conclusie van Europese onderzoekers en Amerikaanse onderzoekers die dinsdag hun bevindingen publiceerden in Annals of Internal Medicine. Dat schrijft NU.nl.

Voor het Europese onderzoek volgde een groep wetenschappers langer dan zestien jaar 521.330 mensen uit tien verschillende Europese landen.

Ook bekeken ze het bloed van 14.000 respondenten en ontdekten dat koffiedrinkers onder meer een gezondere lever hebben, minder stoffen in hun bloed die een aantal ernstige ziektes kunnen veroorzaken en dat ze gevoeliger zijn voor insuline. Waar het beschermende effect uit koffie precies vandaan komt, is nog onbekend.

Amerikaans onderzoek

Voor het Amerikaanse onderzoek bekeken wetenschappers van twee universiteiten zo’n twintig jaar lang de gegevens van 185.000 Amerikanen. Voor beide onderzoeken werd er gekeken naar de koffieconsumptie van de deelnemers, welke eventuele aandoening ze hadden en waaraan ze uiteindelijk overleden. Deze gegevens werden aan elkaar gekoppeld.

Hierna concludeerden de onderzoekers dat koffiedrinkers vooral minder problemen met het spijsverteringsstelsel hebben en minder kans hebben op hart- en vaatziekten, diabetes, bepaalde vormen van kanker en nierziektes.

Kanttekeningen

In de Volkskrant plaatst Marianne Geleijnse, hoogleraar voeding en hart- en vaatziekten aan Wageningen Universiteit, nog wel twee kanttekeningen bij het onderzoek. “Misschien verschillen mensen die koffie niet lekker vinden in biologisch opzicht van koffieliefhebbers, of werkt hun stofwisseling anders waardoor ze last hebben van de bij-effecten van koffie. En misschien houden die stofwisseling en dat dna-profiel, zonder dat we het weten, weer verband met een ander risico op sterfte.”

“Wie veel koffie drinkt, drinkt iets anders niet, mogelijk minder ongezonde, zoete dranken”, zegt Geleijnse. De lagere sterftekans zou ook deels daarmee te maken kunnen hebben.(NU.nl)