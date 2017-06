Venus Williams betrokken bij aanrijding: één dode

🕔 30.jun 2017

Tennissuperster Venus Williams was drie weken terug in Florida betrokken bij een auto-ongeluk waar twee mensen bij omkwamen. Over de schuldvraag doen verschillende verhalen de ronde.

De advocaat van Williams zegt dat haar auto in de zijkant werd geramd door de andere auto. Zij zou niet zijn bekeurd en is ook niet in staat van beschuldiging gesteld.

De bestuurder van de andere auto zegt dat Williams opeens het kruispunt op schoot; zij kon Williams niet meer ontwijken en reed tegen haar auto op.

Bij de aanrijding kwam haar 78-jarige echtgenoot om het leven; de vrouw zelf liep verschillende verwondingen op.