Veel sigarettengebruik in films gericht op jonger publiek

🕔 08.jul 2017

In recente en bekende Hollywoodfilms wordt veel gerookt. In 46 procent van films die uitkwamen tussen 2010 en 2016, werd minstens één sigaret opgestoken.

Dat blijkt uit een onderzoek van het U.S. Centers for Disease Control and Prevention, gepubliceerd in hun Morbidity and Mortality Weekly Report, schrijft NU.nl.

In 210 van de 459 bestbezochte films die tussen 2010 en 2016 uitkwamen, werd gerookt. Bovendien was er een grote stijging van sigarettengebruik in films te zien die geschikt zijn voor tieners (dertien jaar en ouder). In 2010 werd er in 564 van de PG-13-films gerookt, in 2016 liep dat op tot 809. Dat is een stijging van 43 procent.

In films waarbij bezoekers tot en met zestien jaar vergezeld moeten worden door een volwassene, was zelfs een stijging van 90 procent in “rookscènes” op te merken.

Wat doet roken met je longen? Wat doet roken met je longen?

Deze aantallen wekken zorgen op bij Amerikaanse gezondheidsorganisaties. “Wanneer films waarin wordt gerookt voortaan alleen voor een volwassen publiek geschikt worden bevonden, zou dat miljoenen levens kunnen redden”, zegt Stanton Glantz van de Universiteit van Californië.

Nancy Brown van de American Heart Association noemt de bevindingen ook verontrustend. “Films kun je tegenwoordig makkelijker bekijken, ook op je tablet en smartphone. Dat heeft als gevolg dat steeds meer jonge mensen het risico lopen om een levenslange verslaving op te lopen.” Ook zij stelt dat films waarin roken geromantiseerd wordt alleen geschikt zouden moeten worden bevonden voor zestien jaar en ouder.

Uit een eerder rapport van de U.S. Surgeon General bleek dat wanneer jeugd vaak werd blootgesteld aan roken in films, zij twee tot drie keer sneller geneigd waren om te beginnen met roken in vergelijking met jongeren die dergelijke beelden niet vaak zien.(NU.nl)