‘Veel seks is alleen bij mannen goed voor hart’

🕔 27.jun 2017

Seks is goed voor het hart en bloedvaten, want het vermindert mogelijk het aantal schadelijke aminozuren in het bloed, stellen wetenschappers. Het effect treedt echter uitsluitend op bij mannen.

Dat stellen onderzoekers in een publicatie in de Journal of Sexual Medicine.

Meerdere keren seks per week kan zorgen voor een betere bloedcirculatie en gezondere bloedvaten bij mannen. Daarnaast is regelmatige seksuele gemeenschap volgens de wetenschappers belangrijk ter voorkoming van een overschot van het aminozuur homocysteïne.

Vrouwen profiteren veel minder van deze voordelen bij seks omdat een gezonde bloedsomloop bij het vrouwelijk geslacht veel minder invloed heeft op de seksuele opwinding. Een goede bloedcirculatie is een sleutelfactor bij het onder controle houden van homocysteïne.

Bloedmonsters

Wetenschappers van een landelijk medisch centrum in Taiwan onderzochten meer dan 2.000 mannen en vrouwen in de leeftijd van twintig tot 59 jaar.

Bloedmonsters werden geanalyseerd om het aantal homocysteïne te meten. De resultaten laten het laagste aantal homocysteïne-aminozuren zien bij mannen die wekelijks meer dan twee keer seks hebben.

De hoogste concentratie was terug te vinden bij de controlegroep van mannen die minder dan een keer per maand seksuele gemeenschap hebben.

Bij de verschillende groepen vrouwen waren geen significante verschillen te zien tussen de vrouwen die regelmatig seks hebben en de vrouwen die nauwelijks gemeenschap hebben.

Homocysteïne

Volgens verschillende onderzoeken is er een zeer sterk verband tussen het aminozuur homocysteïne en de kans op hart- en vaatziekten. Hoe meer homocysteïne in het bloed, hoe hoger de kans is op een hartaanval of een beroerte.

De wetenschap is al langere tijd van mening dat seks op regelmatige basis de kans op hart- en vaatziekten kan verminderen. De onderzoeksresultaten in de laatste editie van de Journal of Sexual Medicine tonen echter voor het eerst aan dat dat komt door het afbreken van homocysteïne.

Het aminozuur is een belangrijke bouwsteen van het lichaam en zorgt voor de aanmaak van eiwitten. Homocysteïne zit van nature in het menselijk lichaam. Teveel van dat aminozuur, dat veroorzaakt kan worden door een slecht voedingspatroon, zou belangrijke bloedvaten in de toevoer van het hart schaden. Dat brengt weer een groot risico met zich mee omdat het kan leiden tot een fatale bloedstolling.

Advies

“Vaker seks en op regelmatige basis kan een beschermend effect hebben op de algemene gezondheid en de kwaliteit van leven, zeker bij mannen”, stellen de onderzoekers die ook artsen met klem vragen om mannelijke patiënten met hartproblemen te adviseren om vaker seks te hebben.(NU.nl)