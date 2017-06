Vandaag Dag van Nationale Rouw

🕔 29.jun 2017

De regering heeft ter herdenking van alle slachtoffers van politiek geweld besloten om vandaag, donderdag 29 juni, af te kondigen als Dag van Nationale Rouw.

De Dag van Nationale Rouw en Verzoening zal vooralsnog georganiseerd worden nabij het monument van de Binnenlandse Oorlog tegenover het Onafhankelijkheidsplein.

De Dag van Nationale Rouw heeft de volgende doelen:

• Het is de dag waar het leed van alle slachtoffers en nabestaanden centraal staat, ongeacht waar ze zich bevonden ten tijde van een gewelddadig conflict en wat hun standpunten waren. Hun verhalen staan centraal. Het gaat niet om politiek. Het gaat om leed en pijn, en de verwerking daarvan.

• De dag verbindt het leed van slachtoffers en nabestaanden met elkaar en zorgt voor meer geestelijke kracht bij het verwerken van leed en trauma’s. Daarom lopen we op die dag ook het Pad van Verzoening.

• Het is een manier van rouwverwerking door een natie, dus ook door mensen die niet direct slachtoffer of nabestaande zijn. Ons thema is daarom ook dit jaar: Als we samen kunnen feesten, moeten we ook samen kunnen rouwen. Zo kunnen we Suriname het beste samen opbouwen.

• Het is een manier om de rouwverwerking te wortelen in het collectieve geheugen van ons volk. De bijeenkomst heeft een publiek karakter en zal door de staatsmedia uitgezonden worden. Er zal om 12.00 uur één minuut stilte worden gehouden. De vlaggen zullen halfstok hangen en de media zullen verzocht worden om gepaste muziek te draaien. Alle namen van slachtoffers die omgekomen zijn door politiek geweld zullen worden voorgelezen.

• Tenslotte is het een manier om partijen die tegenover elkaar hebben gestaan en staan te verzoenen. We moeten niet langer in conflict leven met elkaar, als we samen dit land willen opbouwen.

De Dag van Nationale Rouw is geen vervanging voor andere herdenkingen van andere slachtoffers, want ook die slachtoffers worden op deze dag van Nationale Rouw en Verzoening herdacht, zegt voorzitter Humphrey Jeroe. Het staat verder iedereen vrij om de eigen doden te herdenken hoe en wanneer men dat wil, onderstreept hij.

Het programma van de Dag van Nationale Rouw ziet er als volgt uit:

Om 16.00 uur wordt gelopen van het Pad van Verzoening van Fort Zeelandia naar het Monument van de Binnenlandse Oorlog.

Inloop bij het Monument van de Binnenlandse Oorlog is om 16.30 uur.

Om 17.00 uur begint het programma met:

• tet Surinaamse volkslied

• 1 minuut stilte

• toespraak van de voorzitter van de Commissie

• verhalen van slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld.

• liederen en gedichten. Het Politiekapel verzorgt de algehele muzikale begeleiding.

• twee keynote speeches: één van Sandew Hira en één van de president.

• afsluiting met krans- en bloemlegging.

(GFC)