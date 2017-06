Van geluk gesproken: reporter krijgt kogel in de nek en heeft als bij wonder niets

🕔 16.jun 2017

Adam Harvey heeft een goede engelbewaarder. De man werkt als reporter voor ABC News en is gestationeerd in Zuidoost-Azië. Deze week bracht hij in de Fillipijnen verslag uit over het gevecht tegen IS, en kreeg daarbij een kogel in de nek. “Ik dacht dat het gewoon een splinter was.”

Het Filipijnse leger voert momenteel een bitse strijd met Islamitische Staat, en Harvey stond gisterenochtend in Marawi aan de frontlinie van het conflict. “Ik droeg een veiligheidsvest en een helm”, vertelt hij zelf. “Maar toch werd ik weggestuurd naar een veilige zone.” Zo veilig bleek die echter niet, want even later werd hij geraakt door een kogel. “Ik deed de autodeur open om wat eten en drinken te nemen, en bukte me net. Ineens voelde ik een enorme steek in de zijkant van mijn nek en viel op de grond. Ik dacht dat het een granaatsplinter was of zo… Het voelde alsof ik geraakt werd door een cricketbal.”

De reporter en zijn collega’s gingen zelf aan de slag met een EHBO-doos, maar trokken daarna voor de zekerheid toch naar een medisch centrum. “Daar stuurden ze me door naar een ziekenhuis ‘ter observatie’, en die maakten toch even een foto. We waren op dat moment al moppen aan het maken over het voorval, maar het lachen verging ons snel toen we het resultaat zagen.”

Op de X-ray zie je duidelijk een lange kogel in zijn nek zitten. “Gelukkig heeft de kogel alle vitale delen gemist en heeft hij zich achter mijn kaak genesteld. Het deed niet eens zoveel pijn, ik ben zelfs nooit buiten bewustzijn geweest.” Volgens hem kwam de kogel dan ook van heel ver en had die al veel kracht en snelheid verloren toen hij geraakt werd. “Ze hebben hem verwijderd – hij bleek op 1 cm van mijn halsslagader te zitten – en me daarna aangeraden om een nekbrace te dragen.”(HLN.be)