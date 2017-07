Vakantieschool en excursies voor kinderen basisschool

🕔 06.jul 2017

Op maandag 21 augustus 2017 vindt de aftrap plaats van de eerste EduNet Kids Center Vakantieschool en Excursie en duurt tot vrijdag 22 september 2017. Deze wordt in plaats van één keer per jaar, drie keer per jaar georganiseerd. Tijdens de Najaarsvakantie, Kerst- en Paasvakantie.

Centraal staan samen doen, educatief en creativiteit: kinderen leren spelenderwijs diverse vaardigheden en nieuwe gezichten kennen. Plezier maken staat voorop. Elk kind wordt in een groepje met begeleiding ingedeeld.

Thema’s

We hebben verschillende vakantieprogramma’s ontwikkeld, elk met een eigen thema. Iedere vakantieperiode heeft zijn eigen thema. Workshops, uitjes en excursies maken ook deel uit van het programma, zegt directeur Sheila Mijnals van Education Network Suriname.

Mijnals: “of je nu op zoek bent naar een kinderdagverblijf, een peuterschool, buitenschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en bijles of een basisschool, het blijft moeilijk om een keuze te maken in het grote aanbod.

Opvang vinden dat rekening houdt met uw wensen en u het vertrouwen geeft dat er met liefde en passie voor uw kind(eren)gezorgd wordt, is vaak wat ouders willen. Het moet voelen als een ‘tweede thuis’. Wij begrijpen dat als geen ander. Kinderen komen bij ons altijd op de eerste plaats”.

Kinderen zien opgroeien tot volwassenen die onbevangen en zelfverzekerd het leven tegemoet treden. Dat is volgens Mijnals de ambitie van Education Network(EduNet) Suriname, elke dag opnieuw. “Daar ligt ook onze toegevoegde waarde: kinderen stimuleren om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Wij willen daarvoor samen met u de basis leggen”.

In de grote vakantie staan de volgende activiteiten op het programma:

1. Een bezoek aan de Kinderboerderij

2. Een bezoek aan de Vlindertuin

3. Fosten Prey(djompo futu, djoel, elle, gongote, knikkerspel en tienkoko.

Fosten prey(zakspringen, makokketje, schuiltje, schopsteentje en vliegeren)

4. Een bezoek aan het Openlucht Museum te Commewijne

5. Lekker zwemmen en swingen bij de Skelterbaan

De Vakantieschool duurt 5 weken. Elke week is bestemd voor een nieuwe groep.

De opvangtijd is 7.30-15.30uur van maandag-zaterdag voor maar SRD 125,- per kind per dag( inclusief brunchmaaltijd). U kunt uw kind dus inschrijven voor maximaal 6 dagen in de week. Inschrijven kan vanaf nu tot uiterlijk vrijdag 30 juli 2017.

Opgeven kan via: edunetsuriname@gmail.com, telefoon: 7212101 of stuur ons een PM via Facebookpage: EduNet Suriname(https://www.facebook.com/EduNet-Suriname-125438881356297/?ref=bookmarks)