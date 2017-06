Vaak diarree? Dit voedsel moet je vermijden

🕔 14.jun 2017

Heb je regelmatig diarree zonder directe aanleiding? Het is niet altijd duidelijk welke stoffen of omstandigheden de darmen prikkelen en ervoor zorgen dat het lichaam reageert met diarree.

Soms ben je gewoon gevoelig voor bepaalde voedingsmiddelen. Ook stress, medicijnen en verslavende middelen zoals cocaïne of alcohol kunnen diarree in de hand werken. Heb je regelmatig diarree? Let dan de komende tijd eens op of de volgende etenswaren vaak op jouw menu staan.

Gefrituurd eten

Vette voeding kan diarree in de hand werken, omdat (te veel) vet het spijsverteringskanaal irriteert. Een ander effect van gefrituurde of vette voeding is kort na de maaltijd moeten ontlasten. Ook kunnen romige sauzen, vette stukken vlees en boterige of romige toetjes de darmen prikkelen. Kies daarom voor gegrilde, gestoomde of gebakken varianten en magere sauzen op basis van groente in plaats van boter of room.

Kunstmatige zoetstoffen

Suikervervangers zoals aspartaam, xylitol, sorbitol en mannitol worden in een verscheidenheid van voedingsmiddelen gevonden, van snoep tot yoghurt tot augurken. Ze veroorzaken winderigheid, een opgeblazen gevoel en diarree, omdat ze niet goed worden opgenomen door de darmen. De additieven blijven achter in de darmen en trekken extra vocht aan, waardoor de ontlasting waterig wordt. Bovendien eten de bacteriën in de ontlasting deze ‘suikers’ waardoor meer gas wordt gevormd.

Citrusfruit

Citrusfruit zorgt bij sommige mensen voor darmproblemen vanwege het hoge gehalte aan fruitzuur en vezels. Als je spijsvertering van slag raakt door sinaasappels, grapefruits of citroenen, probeer dan op een andere manier aan je dagelijkse portie vitamine C en voedingsvezels te komen.

Fructose

Voeding dat gezoet is met fructose, bijvoorbeeld frisdrank, snoep, vruchtensap en gebak, kunnen sommige mensen moeilijk verteren. Dit leidt tot diarree, opgeblazenheid, kramp en andere darmproblemen. Uit een studie uit 2008 bleek dat prikkelbare darm-patiënten baat hebben bij het minderen van fructose-bevattende voeding. Zij hadden aantoonbaar minder spijsverteringsproblemen.

Zuivelproducten

Als je kampt met lactose-intolerantie, dan kunnen zuivelproducten diarree, opgeblazenheid, gasvormen en andere darmproblemen veroorzaken. Lactose-intolerantie wordt veroorzaakt door het ontbreken van het enzym lactase om melksuikers af te breken. Lactose-intolerantie is vrij makkelijk te herkennen als je snel het verband legt tussen het nemen van zuivelproducten en het vrij vlug daarop ontstaan van klachten als krampen, winderigheid, misselijkheid en diarree. Vaak worden zure melkproducten zoals karnemelk en yoghurt beter verdragen dan zoete melkproducten.

Gluten

Glutenintolerantie (coeliakie) is een veelvoorkomende voedselintolerantie bij het westerse deel van de bevolking. Gluten is een eiwit dat van nature voorkomt in granen als tarwe, rogge, gerst en spelt. Het komt in enorm veel verschillende voedingsmiddelen voor. Denk aan brood, koekjes en pizza, maar het is ook vaak verwerkt als bindmiddel in soep, sauzen, vlees en zelfs ijs.

Bij mensen met coeliakie gaan de darmvlokken in de dunne darm kapot als deze regelmatig met gluten in aanraking komen. Dit veroorzaakt verschillende darmklachten, waaronder diarree. Voedingsstoffen kunnen minder goed door het lichaam worden opgenomen, met als gevolg dat men een tekort krijgt aan vitaminen en mineralen. Hierdoor ontstaan allerlei lichamelijke klachten. Wanneer je denkt dat je met een glutenintolerantie te maken hebt, ga dan naar de huisarts.

Kunstmatig vet

Let op met olestra – een vetvervanger, zit in veel chips – dat aangeprezen wordt met kreten als ‘light’, ‘weinig vet’, en ‘vetvrij’. De namaakolie wordt als vet verwerkt in eten, maar wordt in de darm niet opgenomen. Olestra wordt geassocieerd met ‘anale lekkage’ en diarree. Vooral mensen met een gevoelig maag-darmkanaal kunnen hier last van hebben.

Daarnaast heeft dit nepvet nog een nadelig effect: belangrijke voedingsstoffen hechten zich eraan en worden het lichaam uitgespoeld.(dokterdokter.nl)