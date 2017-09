UTGS wil zaad duurzame Toerisme leggen in kinderen

🕔 27.sep 2017

“Duurzame toerisme een sleutel voor ontwikkeling”, is het thema van Wereld Toerismedag, die vandaag gevierd wordt. Wereldtoerisme dag is speciaal door de Verenigde Naties in 1979 in het leven geroepen en heeft deels tot doel het toerisme internationaal te promoten.

De United Tour Guides of Suriname (UTGS) heeft samen met Happy Independent Person Events (HIP) besloten om in het kader van Wereldtoerismedag een jeugdactiviteit te organiseren op het Fort Zeelandia terrein.

Bij deze activiteit zijn kinderen gekozen als doelgroep om de boodschap van deze dag bij hun over te brengen, daar de UTGS erin geloofd, dat het goede vruchten zal werpen als ze nu al het zaadje van Duurzame Toerisme beginnen te leggen in onze kinderen.

Tijdens een interactie tussen Vanuessa Geffery, die de minister van HI&T vertegenwoordigde en de kinderen, werd hen gevraagd of ze weten wat duurzaam betekend en wie toeristen zijn. De kinderen werden op het hart gedrukt om zo goed mogelijk om te gaan met bijvoorbeeld de natuur, zodat die lang in stand kan blijven en een ieder ervan kan genieten. Ook is een mooie en schone omgeving belangrijk voor de toerist om te zien.

Om het woord bij de daad te voegen, werden de kinderen in de gelegenheid gesteld om de omgeving rond het toerisme informatie centrum te Fort Zeelandia een mooi uitzicht te geven, door onder andere het I love SU kunstwerk opnieuw een schilderbeurt te geven, maar ook om nieuwe plantjes te planten met het uiteindelijk doel om de omgeving aantrekkelijk te maken voor met name toeristen, die daar vaak komen.(GFC)