Unesco verklaart Hebron “beschermde zone”, Israël in de gordijnen: “krankzinnig”

🕔 08.jul 2017

De VN-werelderfgoedorganisatie Unesco heeft de oude stad Hebron op de bezette Westelijke Jordaanoever “een beschermde zone” van het werelderfgoed verklaard. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemde die beslissing “krankzinnig”. Dat schrijft HLN.be.

Het werelderfgoedcomité van Unesco vergaderde in Krakow, Polen en schreef Hebron vandaag bij op de Unesco-lijst als Palestijns werelderfgoed. De stad wordt tegelijk ook als “bedreigd” bestempeld.

Stemming

De stemming bij het werelderfgoedcomité was de afgelopen dagen het voorwerp van scherpe diplomatieke confrontaties tussen Israëliërs en Palestijnen. Twaalf leden van het comité stemden voor, zes onthielden zich en drie stemden tegen. Met het oog op de onthoudingen, was de vereiste meerderheid tien stemmen.

“Een nieuwe krankzinnige beslissing van Unesco”, reageert Netanyahu. “Deze keer hebben ze geoordeeld dat de tombe van de Patriarchen (een plaats die zowel door joden als door moslims wordt vereerd, n.v.d.r.) in Hebron een Palestijnse site is, wat wil zeggen dat het niet joods is, en dat het een bedreigde site is”, klonk het in een video op zijn Facebookpagina.

Begraven

“Geen joodse site? Wie is daar begraven? Abraham, Isaac en Jacob. Sara, Rebekka en Lea. Onze (Bijbelse) vaders en moeders”, zei hij. “En de site is in gevaar? Enkel in de plaatsen waar Israël aanwezig is, zoals Hebron, is de vrijheid van religie voor iedereen gegarandeerd.”

Bijdrage VN

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft vandaag beslist de bijdrage van zijn land aan de Verenigde Naties nog te verlagen. Het is al de vierde keer op een jaar tijd dat de Israëlische regering tot een verlaging van zijn ledenbijdrage overgaat. Dat geld wil Netanyahu gebruiken om een museum te bouwen over de joodse geschiedenis in onder meer Kirjat Arba en Hebron.

Ook de Amerikaanse ambassadrice Nikki Haley tekende vrijdag in naam van haar land verzet aan. De Verenigde Staten zullen hun relatie met de Unesco “herbekijken”, zo klonk het. “Dit initiatief brengt een al zeer dubieus VN-agentschap nog meer in diskrediet”, aldus Haley. De VS financieren Unesco al niet meer sinds 2011, toen de Palestijnene tot de organisatie werden toegelaten. Wel zetelen ze nog in het uitvoerend comité.

De Palestijnse Autoriteit heeft de stemming op enthousiasme onthaald. “Deze stemming is een succes in de diplomatieke strijd van de Palestijnen op alle fronten”, luidde een verklaring van het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook de radicale beweging Hamas, die regeert in de Gaza-strook, had het bij monde van woordvoerder Hazem Qassem over “een nieuwe bevestiging van onze volledige rechten op Hebron en alle Palestijnse grond”.(HLN.be)