Ubisoft onthult strategische Mario-game met Rabbids-konijnen

🕔 13.jun 2017

Uitgever Ubisoft werkt samen met Nintendo aan Mario + Rabbids Kingdom Battle, een combinatie van de Mario- en Rabbids-spelreeksen. De game verschijnt 29 augustus voor de Nintendo Switch.

Ubisoft onthulde het spel tijdens zijn persconferentie voorafgaand aan gamebeurs E3.

Mario + Rabbids Kingdom Battle bevat zowel bekende Mario-personages, zoals Princess Peach en Luigi, als verschillende Rabbids. Ook de tegenstanders zijn Rabbids.

De game biedt een driedimensionale spelwereld, maar draait niet om springen en ontwijken van vijanden zoals in traditionele Mario-games. In plaats daarvan schakelt het spel voor gevechten over naar een zogeheten turn-based systeem, waarbij spelers en de computergestuurde tegenstander beurtelings aan kunnen vallen.

Spelers kunnen zich met hun team aan Mario-personages en Rabbids verschuilen achter muurtjes of andere beschutting of juist de obstakels tussen hen en tegenstanders kapotschieten.

Ubisoft onthulde tijdens zijn E3-persconferentie ook een vervolg op racegame The Crew aan, The Crew 2, waarin nu ook onder meer vliegtuigen bestuurd kunnen worden.

Verder kondigde het bedrijf de virtualrealitygame Transference en piratengame Skull & Bones aan, evenals een mobiele game in de South Park-serie, South Park: Phone Destroyer. Ook werd de sciencefictiongame Starlink onthuld, zowel voor de PlayStation 4, Xbox One en pc als voor de Switch.

Daarnaast onthulde de uitgever een releasedatum voor rollenspel South Park: The Fractured But Whole, dat vanaf 17 oktober verkrijgbaar is voor PlayStation 4, Xbox One en pc.(NU.nl)