Twitteraccount Palestijnse activiste verdwijnt op mysterieuze wijze

Niet alleen hebben sociale media als Twitter en Facebook moeite met de vrijheid van meningsuiting, maar het valt al enige tijd op dat sociale media partij lijken te kiezen voor onderdrukkende regimes.

Woensdag werd het Twitteraccount van de Palestijnse tiener Ahed Tamimi verwijderd. De 16-jarige Ahed werd op 19 december uit haar woning ontvoerd door Israëlische soldaten.

Ahed werd gearresteerd omdat zij regelmatig demonstreert tegen wat zij noemt de Israëlische bezetting van Palestina.

In december werd haar broertje Mohammad van 14 in het hoofd geschoten tijdens een demonstratie.

Vorige week kwam zij internationaal in het nieuws omdat zij een Israëlische soldaat die de ingang van haar woning blokkeerde in het gezicht had geslagen.

Zij werd opgesloten in de Moscobiyeh gevangenis, die de reputatie heeft van kindermartelgevangenis, omdat daar volgens de niet-gouvernementele organisatie Code Pink kinderen in ondergrondse kerkers door Israëlische soldaten worden gemarteld.

Woensdag werd haar Twitteraccount verwijderd. Het is onduidelijk of haar account door Twitter werd verwijderd omdat haar computers door de Israëlische strijdkrachten in beslag waren genomen, waardoor er een kleine kans is dat zij zich toegang hebben verschaft tot haar account.