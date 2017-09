Tweede Kamer ontvangt petitie afschaffing visumplicht Surinamers

🕔 13.sep 2017

Dinsdag heeft stg. Satya Dharma Nederland een Petitie met 5.374 handtekeningen aangeboden aan de tweede kamer der Staten –Generaal te ‘s-Gravenhage.

De Petitie gaat over het afschaffen van de visumplicht voor Surinamers en is in ontvangst genomen door de Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer.

Hieronder de petitie:

“Wij, met vrienden of familie in Suriname die graag op bezoek komen in Nederland

constateren dat er voor landen met veel minder banden met Nederland, zoals Mexico en Brazilië geen visumplicht is en voor Surinamers wel. Dat is niet eerlijk. Suriname was tot 1975 deel van het “Koninkrijk der Nederlanden” zoals het in “het Statuut” is vastgelegd.

en verzoeken daarom

De Tweede Kamer der Staten-Generaal er bij de regering op aan te dringen de visumplicht voor Surinamers af te schaffen”.

Toelichting petitie:

Geachte leden van de Commissie Buitenlandse Zaken

Mijn naam is Ram Rambaratsingh. Ik ben voorzitter van de Stichting Satya Dharma Nederland.

Vandaag bieden wij u een petitie aan die voortkomt uit de warme band die het Surinaamse volk heeft met Nederland en de Nederlanders. Zoals u weet heeft Suriname ruim 300 jaar deel uitgemaakt van “het Koninkrijk der Nederlanden” zoals het in “het Statuut” staat.

Een groot deel van de Surinaamse bevolking woont in Nederland. Bij de onafhankelijkheid in 1975 moesten Surinamers een keuze maken: de vraag die werd gesteld luidde: blijft u Nederlander of wordt u Surinamer. Surinamers mogen gezien de geschiedenis niet als een willekeurige vreemdeling worden beschouwd of worden behandeld zoals een vreemdeling uit de rest van de wereld.

Suriname heeft innige Economische, Sociale en familiare banden met Nederland. Er is veel personenverkeer en gelukkig zijn de reismogelijkheden ook uitgebreid.

Surinamers die naar Nederland komen voor familiebezoek moeten nog steeds een visum hebben terwijl veel landen met beduidend minder banden met Nederland, zoals Mexico en Brazilië die, die visumplicht niet hebben. Dat is niet eerlijk en eigenlijk ook niet aanvaardbaar.

Een bijkomend probleem is het feit dat indien de visumaanvraag wordt afgewezen, om wat voor redenen dan ook, de betaalde 60 euro niet wordt terugbetaald. Zelfs niet gedeeltelijk. U kunt zich voorstellen dat dit met de huidige crisis in Suriname een groot probleem is.

Nederland heeft de morele plicht om Suriname te helpen waar nodig. De steun aan de Surinaamse regering is om politieke redenen opgeschort maar, u kunt wel wat voor het Surinaamse volk betekenen.

Door afschaffing van de visumplicht voor Surinamers maakt u het leden van dezelfde familie mogelijk elkaar vaker te zien. Niet zelden zijn trieste familieomstandigheden de reden voor het bezoek aan Nederland of omgekeerd. Wij roepen u dringend op om belemmeringen in dit personenverkeer op te heffen.

De Stichting Satya Dharma Nederland heeft een online petitie gehouden om de wens tot afschaffing van de visumplicht ondersteund te krijgen. Die online petitie is massaal gesteund. Graag bied ik u vandaag die handtekeningen aan en roep ik u op om dit onderwerp morgen in het Algemeen Overleg over Suriname aan de orde te stellen”.(GFC)