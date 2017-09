Tweede Autoloze Dag succesvol afgesloten

🕔 25.sep 2017

Zaterdag werd de tweede Autoloze Dag in Suriname gehouden en wel in het ressort Latour. Hierbij was de Latourweg van 06.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor verkeer met uitlaatgassen.

De autoloze dag wordt wereldwijd gehouden op 22 september, maar vanwege logistieke redenen is het in Suriname 1 dag later gehouden.

De bedoeling is dat er op deze dag extra aandacht wordt geschonken aan de bewustwording van de gemeenschap met betrekking tot de schade die aan mens en milieu wordt aangebracht door de uitstoot van gassen door motorvoertuigen. De gemeenschap moet gestimuleerd worden om meer te bewegen en minder gebruik te maken van de auto.

De slogan van deze dag was daarom heel toepasselijk: “Een schoon milieu brengt leven”.

De coördinatie van deze dag lag in handen van Stichting Buurtwerk Latour(STIBULA) onder leiding van Wilgo Koster.

De actoren die dit geheel hebben ondersteund zijn o.a. de United Nations Development Program(UNDP), de Meteorologische Dienst, Districtscommissaris R. Pollack, de Dienst Openbaar Groen van OWT&C, De ministeries van Sport en Jeugdzaken, Volksgezondheid, Landbouw veeteelt en visserij, de Padvinders van de Pater Anton Donici groep, het NIMOS, Stichting Bosbeheer, Het Korps Brandweer Suriname, het Nationaal Leger, Apotheek Ligeon, Telesur en de stichtingen Unu Pikin en Surnet.

Er zijn diverse activiteiten gehouden op de Latourweg zoals ritjes op de fiets, voetballen, voorlichting met betrekking tot de verschillende takken van sport en gezonde voeding en diverse kinderspelen.

Ondanks enkele koppige automobilisten, blikt Koster terug op een geslaagde dag.(GFC)