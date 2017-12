Trustbank Amanah, eerste Islamic Bank in Suriname en regio een feit

🕔 08.dec 2017

Islamic bank heeft haar intrede gedaan in Suriname met de goedkeuring van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor islamic producten en diensten in de banksector. De officiële opening van Trustbank Amanah, de eerste Islamic Bank in Suriname en regio heeft donderdag plaatsgevonden in aanwezigheid van de Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD).

Hiervoor zijn de Director Advisory Nida Raza en Program Manager Islamic Financial Institutions Mohammed Mannai van de ICD speciaal naar Suriname afgereisd.

Na twee jaar van voorbereiding is Trustbank Amanah thans zover om de Surinaamse samenleving van dienst te zijn in Islamic Financing. Hiermee sluit de organisatie een periode van 28 jaren van dienstbaarheid aan de gemeenschap af, als secundaire bank instelling.

Trustbank Amanah bouwt voort op dezelfde fundering welke gelegd is door de financiële instelling voor het ontwikkelen van klein ondernemerschap. Trustbank Amanah zal het ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren van Small and Medium Enterprises (SME’s) volgens de principes van Islamic Banking voortzetten.

De visie van Trustbank Amanah is duurzame financiële groei door ethisch bankieren. Hiermee wordt getracht duurzame economische groei te waarborgen en op termijn ook de regionale markten te bedienen.

Spin – off effect

Met het aanbieden van deze nieuwe manier van bankieren hoopt Trustbank Amanah deuren te openen voor duurzame groei en duurzame verdeling van de welvaart, waarmee de economische stabiliteit van Suriname bevorderd kan worden. “Trustbank Amanah zet zich in voor ontwikkeling van de particuliere sector en versterking van publiek-private partnerschappen”, aldus Chief Executive Officer van Trustbank Amanah Maureen Badjoeri.

Het spin-off effect hiervan zal zijn dat de productie sector de lang gewenste impuls zal krijgen om inderdaad uit te groeien tot een markt-voorzienend en exporterende sector. Succesvolle en groeiende ondernemingen brengen werkgelegenheid met zich mee, koopkracht ontwikkeling en uiteindelijk economische groei voor het hele land. “Een zeer ambitieuze taak, maar niet onmogelijk”, zegt CEO Maureen Badjoeri.

Trustbank Amanah heeft daarom de ICD als partner in deze, die de kennis en ervaring heeft op dit gebied en haar sporen reeds verdiend heeft in andere delen van de wereld. Islamic financing is een groeiend concept in zowel ontwikkelings – als ontwikkelde landen.

Suriname mag zich na vandaag scharen in de rij van landen als Malaysia, Indonesia en Saudi Arabia die hun groei en ontwikkeling ook te danken hebben aan het concept van Islamic Finance.

Financieringshub in de regio

“Islamic Finance heeft zich gestaag uitgebreid op traditionele markten in Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA). Zuid-Amerika vertegenwoordigt echter een nieuwe markt. Suriname zal de financiële hub worden voor Islamic Finance voor de regio. Trustbank Amanah zal daarin een prominente rol vervullen”, aldus ICD Director Advisory Nida Raza.

Verder verklaart de director advisory dat ze gelooft in de grote potentie van Trustbank Amanah om een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling en welzijn van Suriname door middel van efficiënte en Shari’ah compliant bankieren.

Zowel minister Gillmore Hoefdraad van Financiën als de president van de Centrale Bank van Suriname Glenn Gersie typeren dit als een historisch moment in de financiële ontwikkeling van Suriname.

Na de officiële launch van Trustbank Amanah werden MOU’s getekend met het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en de Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven (VSB), waarin de intentie is opgenomen om samen te werken ter stimulering, ondersteuning en ontwikkeling van de SME’s.

Trustbank Amanah zal ten dienste zijn voor een ieder die behoefte heeft aan financiële dienstverlening en biedt in de beginfase spaar – , beleggings- alsook kredietmogelijkheden aan.

Ter uitbreiding van de dienstverlening zal in de 2e fase nieuwe bankproducten en diensten worden aangeboden.(GFC)