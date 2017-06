Trump’s aftreden voorlopig nog maar gerucht

🕔 21.jun 2017

In Amerika zwellen de geruchten aan dat Donald Trump zal, of in ieder geval zou willen aftreden. Mogen de Democraten alvast hun feestmutsen opzetten, of is er (nog) niks aan de hand?

“Adviseur zegt dat Donald Trump ontslag wil nemen”, kopt de Palmer Report. “Donald Trump zal ‘spoedig’ aftreden, zegt top-Democraat Dianne Feinstein” schrijft de Independent.

Het lijstje van media die de afgelopen paar dagen meldden dat Trump met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid er op korte termijn het bijltje bij zal neerleggen, kan gemakkelijk worden aangevuld.

Fact checker Snopes.com legt een domper op de verwachtingen: “Niet bewezen” is het oordeel van de website.

Het verhaal is gebaseerd op een tweet van Claude Taylor, een fotograaf die onder president Clinton gewerkt zou hebben in het Witte Huis.

An ind journalist I have worked with-who has been reliable-says they have 2 sources that say Trump is considering options-incl resignation. — Claude Taylor (@TrueFactsStated) 31 maart 2017

De tweet heeft volgens Snopes een belangrijke beperking: het verhaal komt van een anonieme bron die de informatie heeft van twee anonieme bronnen.

Niet te bewijzen dus, concludeert Snopes. De feestmutsen mogen voorlopig terug in de kast.