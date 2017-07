Trump junior ontmoette Russin voor ‘compromitterende informatie’ Clinton

🕔 10.jul 2017

Op 9 juni 2016, twee weken nadat Donald Trump was genomineerd door de Republikeinen voor het presidentschap, had Donald Trump jr. een ontmoeting met een Russische advocate die hem compromitterende informatie over Hillary Clinton had beloofd.

De oudste zoon van Trump ontmoette de advocate, Natalia Veselnitskaya, in de Trump Tower samen met Paul J. Manafort – destijds campagneleider en Jared Kushner, de man van Ivanka Trump.

De ontmoeting wordt beschreven in vertrouwelijke overheidsdocumenten waar de New York Times inzage in kreeg. Trump junior zegt in een verklaring dat hij de advocate ontmoette op verzoek van een kennis.

Hij zegt dat Veselnitskaya beweerde dat Clinton en het Democratic National Committee geld kregen van mensen in Rusland.

Donald junior had eerder steeds ontkend dat hij of zijn vader contact gehad hadden met de Russen.