Trump belt met Ierse premier maar zijn aandacht gaat naar journaliste met “mooie lach”

🕔 28.jun 2017

Internet maakt zich weer wat druk over het machogedrag van Donald Trump. Toen de Amerikaanse president de nieuwbakken Ierse premier, Leo Varadkar, belde om hem te feliciteren, trok een aanwezige journaliste in the Oval Office zijn onverdeelde aandacht. En dan kan Trump het flirten blijkbaar niet laten. Dit schrijft HLN.be vandaag.

“Wel, we hebben hier veel bekijks van uw Ierse pers”, zei Trump gisteren lachend aan de kersverse Taoiseach. “En waar komt u vandaan, kom eens hier”, sommeerde Trump de Ierse reporter Caitriona Perry van RTE News. “We hebben hier de knappe Ierse pers. Ze heeft een mooie lach op haar gezicht, dus ik durf te wedden dat ze u goed behandelt.”

Dat lijkt verdacht veel op geflirt van de Amerikaanse president, en dat terwijl hij aan de lijn hangt met de 38-jarige Leo Varadkar, de jongste Ierse premier ooit, de eerste van allochtone afkomst en de eerste ook die openlijk homoseksueel is.

Caitriona Perry postte de beelden op sociale media, waar het gedrag van Trump al snel als “seksistisch” werd bestempeld.

Het gesprek dat Trump op een hem kenmerkende manier onderbrak, ging verder over migratie, de brexit, klimaatverandering, vrije handel, investeringen, het vrij verkeer van goederen en mensen over de grenzen heen en ook over het Noord-Ierse vredesproces. Volgend jaar in maart zouden de twee leiders elkaar in Washington persoonlijk ontmoeten.(HLN.be)