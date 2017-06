🕔 26.jun 2017

Amerika is al maanden in de ban van een eventuele bemoeienis van de Russen met de Amerikaanse presidentsverkiezing vorig jaar: heeft Poetin nu wel of niet geholpen om Trump op het schild te hijsen?

Als de Russen écht hebben geholpen Trump aan de overwinning te helpen, is dat de schuld van Barack Obama. Dat zei Trump zondag tijdens een interview bij Fox News.

Trump zei in het gesprek dat Obama lang vóór de verkiezingen informatie had ontvangen van de CIA over de plannen hem aan winst te helpen, maar Obama zou nagelaten hebben daar actie op te ondernemen.

Just out: The Obama Administration knew far in advance of November 8th about election meddling by Russia. Did nothing about it. WHY?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 juni 2017